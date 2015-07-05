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    Родственники Месси подверглись оскорблениям во время финального матча против сборной Чили

    Во время финального матча Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили сидевшие на трибуне родственники Лионеля Месси подверглись оскорблениям со стороны болельщиков сборной Чили. Старшего брата звездного форварда Родриго даже ударили в спину, после чего тот вынужден был искать укрытие в ложе для гостей.
    Напомним, сборная Чили впервые в истории выиграла Кубок Америки, победив в серии послематчевых пенальти сборную Аргентины. Месси реализовал свою попытку, однако неудачные удары Гонсало Игуаина и Эвера Банеги не позволили аргентинцам надеяться на победу.

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    Источник: AS

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    05.07.2015 07:01
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    Комментарии102
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      Рейтинг: +21

      UruguLS 7 июля 2015, 01:05

      Гостеприимство - святое для любого нормального народа. Но к этим чилийцам понятие "народ" явно не относится - взбесившиеся от безнаказанности твари. Кого-нибудь наказали? Или это вроде как нормально, когда посол должен спасать гостей от расправы со стороны местного сброда... Просто слов нет, как охарактеризовать поведение этих вонючих обезьян. Футболисты ведут себя как выродки, болельщики еще хуже.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 12:34

      Игуаина нужно было лупить, мазила двух финалов подряд...

      2
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      Рейтинг: -186

      Protosser 6 июля 2015, 10:36

      Как выясняется - мраз0тbI и гнudы - значительная часть населения Чили..
      Я запомню этот чемпионат как турнир, в котором победила сборная, в которой игроки залазят пальцами в задницы противников, провоцируя их удаления, а болельщики нападают на людей.

      2
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      Рейтинг: +80

      Funny_Smailik 6 июля 2015, 09:44

      а вот уже лишнее, вот что происходит когда всякое хулиганье начинает "болеть" футболом, я считаю всетаки футболом должны увлекаться исключительно образованные ну или хотя бы адекватные люди.

      1
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      Рейтинг: +27

      Legend99 5 июля 2015, 22:32

      "я не люблю когда стреляют в спину,
      я также против выстрелов в упор" Высоцкий В.С.
      ну или бьют в спину

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      Рейтинг: +60

      Оргазмирующий Прапор 5 июля 2015, 21:28

      братцы меси то еще гнилье. одни посты в твиттере чего только стоят.

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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:15

      чилийцы же..

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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 5 июля 2015, 20:40

      Потомки инков,хорошо хоть голову не отрубили.)

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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 5 июля 2015, 19:19

      Брат слюнтяя побоялся и укрылся

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      Рейтинг: +10

      Barcamilan 5 июля 2015, 19:03

      дисквалифицировать их надо

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