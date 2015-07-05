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    Варгас и Герреро стали лучшими бомбардирами Кубка Америки

    Чилиец Эдуардо Варгас и перуанец Хосе Паоло Герреро стали лучшими бомбардирами Кубка Америки. На счету форвардов по четыре забитых мяча. Тремя результативными ударами отметились чилиец Артуро Видаль, аргентинец Серхио Агуэро и парагваец Лукас Барриос, в свое время не сумевший проявить себя в московском «Спартаке».

    Лучшими ассистентами турнира стали аргентинец Лионель Месси и чилиец Хорхе Вальвидия, на счету которых по три результативные передачи.

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    05.07.2015 06:30
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Sevastopol-www
    1436068878
    Вот вам и парагваец Лукас Барриос...
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    VINTRA
    1436071254
    Жесть...Бариос забил больше этого пешехода-гуманоида ))) ахаха
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    Davidgreen
    1436080541
    )
    Ответить
    Бромгексин
    1436085011
    А у Меськи один гол и тот с пенальти ахахаха)))))))))
    Ответить
    Bavaria_M
    1436097695
    вот и сдулся гном. плтицо уже не тащит и нету хавиинесты
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    sir_Alex
    1436105855
    Молодцы, ребятки!
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    Макалай Калкин
    1436108192
    Так! Варгаса в Спартак, Герреро в Зенит!!
    Ответить
    pashkov-vitaly2011
    1436109601
    В \"Спартаке\" и не такие люди не смогли проявить себя,Кариока например.
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    nahan
    1436155859
    За Герреро будет охота.
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    ologreds
    1694997667
    numo434827
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