Варгас и Герреро стали лучшими бомбардирами Кубка Америки

Чилиец Эдуардо Варгас и перуанец Хосе Паоло Герреро стали лучшими бомбардирами Кубка Америки. На счету форвардов по четыре забитых мяча. Тремя результативными ударами отметились чилиец Артуро Видаль, аргентинец Серхио Агуэро и парагваец Лукас Барриос, в свое время не сумевший проявить себя в московском «Спартаке».



Лучшими ассистентами турнира стали аргентинец Лионель Месси и чилиец Хорхе Вальвидия, на счету которых по три результативные передачи.



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