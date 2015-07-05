Сборная Чили выиграла домашний Кубок Америки

Сборная Чили в финале Кубка Америки сегодня обыграла сборную Аргентины, но сделать это смогла лишь в серии пенальти.



4 июля, Сантьяго, стадион "Эстадио Насьональ Хулио Мартинес".





Чили - Аргентина - 0:0 (по пен. 4:1).





Предупреждения: Сильва, 24. Медель, 34. Диас, 44. Рохо, 55. Маскерано, 55. Арангис, 86. Банега, 91.

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

"Бомбардир

.Ру

"

провел

этого матча.





Браво, Исла, Сильва, Медель, Босежур, Арангис, Диас, Видаль, Вальдивия (Фернандес, 75), Санчес, Варгас (Энрикес, 95).Ромеро, Сабалета, Демикелис, Отаменди, Рохо, Билья, Маскерано. Пасторе (Банега, 81), Месси, Агуэро (Игуаин, 74), Ди Мария (Лавесси, 29).С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!