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Сборная Чили выиграла домашний Кубок Америки

5 июля 2015, 01:47
2139

Сборная Чили в финале Кубка Америки сегодня обыграла сборную Аргентины, но сделать это смогла лишь в серии пенальти.

4 июля, Сантьяго, стадион "Эстадио Насьональ Хулио Мартинес".

Чили - Аргентина - 0:0 (по пен. 4:1).

Чили: Браво, Исла, Сильва, Медель, Босежур, Арангис, Диас, Видаль, Вальдивия (Фернандес, 75), Санчес, Варгас (Энрикес, 95).

Аргентина: Ромеро, Сабалета, Демикелис, Отаменди, Рохо, Билья, Маскерано. Пасторе (Банега, 81), Месси, Агуэро (Игуаин, 74), Ди Мария (Лавесси, 29).

Предупреждения: Сильва, 24. Медель, 34. Диас, 44. Рохо, 55. Маскерано, 55. Арангис, 86. Банега, 91.

Судья: Вильмар Рольдан (Колумбия)

"Бомбардир.Ру" провел онлайн-трансляцию этого матча.

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Кубок Америки Аргентина Чили
Комментарии (2139)
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Bundeseam
1436050110
ахахахах
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Bundeseam
1436050140
Нет. Не так. АХАХАХАХАХА
Ответить
ВОДИТЕЛЬ УКУПНИКА
1436050185
ЧИЛИ С ПОБЕДОЙ! МЕСЯ ЛУЗЕР! ГЫ ГЫ ГЫ
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ВОДИТЕЛЬ УКУПНИКА
1436050382
У ВСЕХ МЕССИЛЮБОВ И БАРСОФИЛОВ БЕДАПЕЧАЛЬ ГЫ ГЫ
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FromTheSky
1436050433
Месси лучший игрок в мире. Ко-ко-ко. Рон не тащит в важных матчах. Ко-ко-ко.
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Juventus 32
1436050661
Где любитель глиноМесси Пластун, наверное впал в кому.
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Nik_otin
1436072371
Аргентина чемпион говорили они.. Месси сделает хет-трик говорили они.. Чили чемпион. Месси 0 голов в 6 матчах. Рад за Чили, первый кубок в истории, если не ошибаюсь. Особенно рад за Санчеса, он в этом сезоне был великолепен. А Мессидрочерам просьба не унывать, сыграет еще Аргентина с Ираном.
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Челси 23
1436072661
belladonna я хайтер Месси?с какой это такой стати?он что забивал когда то Челси или что то он вообще мог в этих матчах показать? он вообще для болел Челси не больше среднего игрока! просто когда вам людям с ветром в голове говорят что он не дорос до того что бы называться великим,вы с почему то яростно пытаетесь доказать обратное!
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Челси 23
1436092958
Эххх жаль Иран не участвует в КА,а то Месси бы там порешал)))
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БарсаДав
1436097416
Лионель Платини готовит петицию и направит жалобу в ФИФА. Ведь не были выполнены некоторые условия их договора. 1. Финал Кубка Америки не судил Эвребе. 2. Игрокам Чили не заплатили денег, чтобы они не забирали мяч у Лионеля. 3. В сборной Аргентине не играли Иньеста и Суарес. 4. Призы лучшего игрока финала и лучшего игрока турнира отдали какому-то Видалю. 5. Финал должен был прлходить на Камп Ноу, в других местах у Лионеля не получается. Так как эти пункты не были выполнены, на следующие игры Лионель выйдет на поле с огромной ложкой.
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