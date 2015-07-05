Сборная Чили выиграла домашний Кубок Америки

Сборная Чили в финале Кубка Америки сегодня обыграла сборную Аргентины, но сделать это смогла лишь в серии пенальти.
4 июля, Сантьяго, стадион "Эстадио Насьональ Хулио Мартинес".
Чили - Аргентина - 0:0 (по пен. 4:1).
Чили: Браво, Исла, Сильва, Медель, Босежур, Арангис, Диас, Видаль, Вальдивия (Фернандес, 75), Санчес, Варгас (Энрикес, 95).
Аргентина: Ромеро, Сабалета, Демикелис, Отаменди, Рохо, Билья, Маскерано. Пасторе (Банега, 81), Месси, Агуэро (Игуаин, 74), Ди Мария (Лавесси, 29).
Предупреждения: Сильва, 24. Медель, 34. Диас, 44. Рохо, 55. Маскерано, 55. Арангис, 86. Банега, 91.
Судья: Вильмар Рольдан (Колумбия)
"Бомбардир.Ру" провел онлайн-трансляцию этого матча.
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