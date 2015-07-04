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    Александр Жуков: «В РФПЛ нужно ввести потолок зарплат»

    Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков предложил рассмотреть возможность введения в РФПЛ потолка зарплат.

    «Во многих зарубежных профессиональных лигах по разным игровым видам спорта такая практика существует, размер зарплат игроков регулируется. Было бы разумным шагом использовать это и в нашем футболе. К тому же сейчас УЕФА ввел финансовый фэйр-плей», – сообщил Жуков

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    Источник: ТАСС

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    04.07.2015 16:55
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    Комментарии (110)
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    nahan
    1436065819
    Такое происходит когда не знают с чего начать.
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    Ver
    1436068146
    Вместо потолка ввести внутренние финансовые правила, по круче \"фейр-плей\", зарплаты сами устаканятся, вначале игра потеряет, но в конце концов всё придёт в норму...
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    tesch
    1436079444
    Прямо СЕЙЧАС ввели финансовый фэйр-плей???? Он только узнал об этом?
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    n272nm
    1436089564
    Сначала пусть себе потолок зарплаты введет.
    Ответить
    Петруххха
    1436090123
    Может хоть тогда часть футболистов уедут в сильные чемпионаты?
    Ответить
    perm242
    1436100374
    давно пора ...
    Ответить
    ren888888
    1436107321
    Пустить их по миру,чтоб выше средней российской зарплаты не получали,лодыри тунеядцы,тяжелее ложки ничего не держали((((
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    фанат джигурды
    1436116016
    опа, Джигурда!!!! не \"потолок заплат\"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а сдельную: оклад 15-20- тыс рублей, а всё остальное пусть именно ЗАРАБАТЫВАЮТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ответить
    112910415
    1436118845
    беда пришла
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    ologreds
    1694997671
    numo434776
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