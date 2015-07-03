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    "Фиорентина" подписала экс-вратаря дубля "Спартака"

    Клуб итальянской Серии А "Фиорентина" подписал контракт с 18-летним голкипером Артемом Макаровым, который в прошлом сезоне выступал за "Спартак-2" в чемпионате ПФЛ.

    В январе 2015-го у Артема закончился контракт с московской командой и он на правах свободного агента перешел в "Чезену", где его и заметили скауты "Фиорентины". В структуре "Спартака" Макаров играл с 2013 года.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 23:06
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 4 июля 2015, 15:22

      И по традиции скоро выиграет трофей)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:04

      Неплохо для игрока дубля...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      NEOn13 4 июля 2015, 12:15

      круто Удачи ПАРНЮ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +167

      астраханец 4 июля 2015, 10:00

      А факт действительно интересный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      vuomu 4 июля 2015, 08:08

      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь! После этого я стал Львом в постеле, об этом уже пишут и в журналах, сами почитайте -- http://maximm.gu.ma

      0
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      ...
      Рейтинг: +258

      жеха87 > vuomu 4 июля 2015, 17:54

      [ Соблюдайте правила] жир! Втераеш в [Соблюдайте правила] и работает как часы?)))))

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 4 июля 2015, 07:46

      Интересный факт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      cvanza 4 июля 2015, 03:52

      Хороший рост

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 3 июля 2015, 23:49

      Описание гола

      80'

      ГОЛ.
      Люцерн-мясо 2:1.
      ШНОЙВЛИ. После прострела справа Шнойвли отправил мяч в ворота Реброва.Люцерн-мясо 2:1.
      Это только ЦСКА забивает 4 гола спартаку-середняку))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль > Великолепный 4 июля 2015, 04:01

      Тебе факел напомнить, педрон

      4
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 3 июля 2015, 23:48

      удачи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 3 июля 2015, 23:48

      а чего не радуют всех Россиян?! спартак проиграл Люцерну - то-то радость!

      1
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