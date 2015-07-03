"Фиорентина" подписала экс-вратаря дубля "Спартака"

И по традиции скоро выиграет трофей)
Клуб итальянской Серии А "Фиорентина" подписал контракт с 18-летним голкипером Артемом Макаровым, который в прошлом сезоне выступал за "Спартак-2" в чемпионате ПФЛ.
В январе 2015-го у Артема закончился контракт с московской командой и он на правах свободного агента перешел в "Чезену", где его и заметили скауты "Фиорентины". В структуре "Спартака" Макаров играл с 2013 года.
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В январе 2015-го у Артема закончился контракт с московской командой и он на правах свободного агента перешел в "Чезену", где его и заметили скауты "Фиорентины". В структуре "Спартака" Макаров играл с 2013 года.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!