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    РФС вводит новую схему лимита на легионеров

    Сезон 2015/16 в Чемпионате России начнется с новым лимитом на легионеров. РФС принял решение ввести в чемпионат схему «10+15».
    Президент РФПЛ и член исполкома РФС Сергей Прядкин прокомментировал возможные нововведения следующим образом:
    «7 июля пройдет первое заседание рабочей группы. Дальше будем действовать в соответствии с решениями Российского футбольного союза и взаимодействовать с Министерством спорта. Думаю, уже на первом заседании рабочей группы мы подготовим план дальнейших действий. Чемпионат мы планируем начать в соответствии с решением по лимиту, принятом исполкомом РФС».
    В прошлом сезоне РФПЛ лимит на легионеров подчинялся схеме «7+4». Министр спорта РФ Виталий Мутко ранее сообщал, что лимит на легионеров в сезоне 201516 не изменится, однако в РФС было принято решение о новой схеме, согласно которой иностранных игроков должно быть не более 10 в заявке.

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    Источник: ТАСС

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    01.07.2015 12:39
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    Комментарии (392)
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    bashnat013
    1435812912
    Можно и такой лимит только нужна поправка о спонсорах что государственные титульные спонсоры как Газпром и т д не должны больше двух лет находиться в одной команде и не возвращаться туда в течении 20 лет а выбирать команду путем лотерее
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    Sevastopol-www
    1435816576
    Математические изыски...
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    Misha1978888
    1435816900
    Отменить лимит как во всех нормальных чемпионатах. Тогда наши лентяи будут [Соблюдайте правила ] рвать чтобы попасть в состав. В хорошие чемпионаты их все равно не возьмут.
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    EGF555LOKO1
    1435817350
    А вы, друзья, как ни садитесь, Все в футболисты не годитесь
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    tamerlan71
    1435817533
    Долбодятлы!
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    EGF555LOKO1
    1435818980
    Лимит надо вообще отменить. Понимаю к чему это приведет в ближайшее время. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БУДУТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ПЕРВЫЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. Но и плюсы для меня очевидны и более значимы (понятны практически всем): 1. Каждому по труду и способностям; 2. НЕТ завышенным зарплатам российским футболистам!! 3. Настоящая конкуренция (пусть к ней российские футболисты и не готовы на данный момент); 4. Не можешь закрепиться в Спартаке или ЦСКА - отправляйся в клуб, где твои доходы будут скромнее (в российский или иностранный); 5. Иностранцы значит могут наших укатать в РПЛ, а россияне и не думают бороться за место в иностранном сильном клубе! 6. Убыточность российских клубов сократиться. 7. А что мы потеряем? В Европе есть жесткие правила ЧЕСТНОЙ ИГРЫ в финансовой политике клубов. Работайте с молодежью и помогайте им в стать конкурентоспособными спортсменами, а не овощами. 8. Молодые российские футболисты до 18 лет будут меньше жевать насвай, играть в компьютерные игры и громко смеяться без причины (а таких в Москве точно много).
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    kolsergo
    1435820471
    Ту пое руководство футбола. Теперь всякие акинфеевы будут сидеть без всякого развития, зная что место в сборной куплено до самой пенсии. И все игроки себе цену не сложат.
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    fanros
    1435824082
    Предлагаю создать несколько команд на основе лучших российских игроков с высокими зарплатами и пусть они доказывают в играх с легионерами свое мастерство. И чемпионат будет интересней, и сборную будет набирать из кого... Прошу обсудить.
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    Qranat
    1435831994
    Для этого и организовывают безвластие в РФС... То лимит проталкивают в период безвластия после Фурсенко, потом осень-весна, теперь вновь удобный для себя на исполкоме 10-15 приняли на фоне увольнения Толстых, а теперь на горло собственной песни, лишь бы выслужится ??? Нет слов... Полная приватизация рос.футбола одной великой компанией. Делают то, что удобно и не повредит \"Зениту\"... Всех скупили, теперь можно и расчитанный в кулуарах \"газпромовских кабинетов\" лимит принять. Остальным как всегда ломать голову и подстраиваться. Вот Страна... все решает бабло и адм. ресурс.
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    ologreds
    1694997687
    numo434525
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