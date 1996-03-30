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    Расписание матчей 30-03-1996

    февраль 1996
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3
    март 1996
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 1996
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России 1996, 5 тур
    30 марта, суббота
    00:00
    Торпедо
    0:0
    Ростов
    Матч завершен
    30 марта, суббота
    00:00
    Текстильщик
    0:0
    Локомотив
    Матч завершен
    30 марта, суббота
    00:00
    Локомотив НН
    2:0
    Черноморец
    Матч завершен
    30 марта, суббота
    00:00
    Крылья Советов
    3:1
    Балтика
    Матч завершен
    30 марта, суббота
    00:00
    Спартак
    4:1
    Алания
    Матч завершен
    30 марта, суббота
    00:00
    КАМАЗ
    4:0
    Жемчужина
    Матч завершен
    30 марта, суббота
    00:00
    Лада-Тольятти
    1:4
    Ротор
    Матч завершен
    30 марта, суббота
    00:00
    Урал
    0:1
    ЦСКА
    Матч завершен
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