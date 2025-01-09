Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Адьям Кузяев
Новости
Адьям Кузяев - новости
Россия
6 января 1965 (61)
Тренер
Статистика
Новости
Кузяев травмировался в матче с «Марселем»: подробности
2025.01.09 21:21
Реакция отца Кузяева на подготовку трансфера Далера в «Зенит»
2024.11.05 20:14
8
Отец Кузяева объяснил результативность Далера в последних матчах
2024.01.15 14:48
Отец Кузяева негативно отреагировал на заголовок L’Équipe «Кузяев, царь родился»
2023.09.04 14:46
2
Отец Кузяева раскрыл планы Далера по изучению французского языка
2023.07.13 12:12
1
Кузяев: «Гавр» – это площадка для старта в Европе»
2023.07.12 21:06
19
Отец Кузяева: «Нас зацепило, что «Гавр» – небогатый клуб»
2023.07.12 19:55
4
Отец Кузяева объяснил переход игрока в «Гавр»
2023.07.12 11:11
6
Кикнадзе: «Ни Кузяев, ни его отец не виноваты, что трансфер в «Локомотив» не состоялся»
2020.10.06 23:35
6
Отец Кузяева: «У Далера был вариант с «Фрайбургом», но там предпочли Тиля из «Спартака»
2020.10.06 22:32
8
Отец Кузяева: «Были тяжелые три месяца. Сейчас Далер вернулся в клуб, который его воспитал»
2020.10.06 19:59
14
Васильев: «Моя ошибка, что поверил отцу Кузяева. От него звучало личное неприятие «Зенита»
2020.10.06 16:20
10
Агент Арчегов: «Отец Кузяева даже не стал рассматривать вариант с «Уотфордом»
2020.09.25 09:57
20
«Сейчас он игрок «Зенита». Отец Кузяева прокомментировал интерес со стороны «Марселя»
2020.06.16 16:27
5
Отец Кузяева: «Не ведем переговоров ни с «Зенитом», ни с другими клубами»
2020.05.21 13:24
5
Отец Кузяева: «Наш приоритет – продление контракта с «Зенитом». Предложения других клубов не рассматриваем»
2020.02.12 21:29
3
Отец Кузяева: «Сейчас важно восстановить здоровье Далера. Переговоры» с «Динамо»? Это неправда»
2020.01.27 17:30
1
Отец Кузяева: «Хотелось бы, чтобы сын продолжил выступать за «Зенит»
2019.10.26 17:31
8
Адьям Кузяев: «У Далера небольшое сотрясение, врачи привели его в порядок»
2018.10.22 08:43
6
Адьям Кузяев: «Манчини погорячился с критикой Далера, она была необоснованной»
2018.05.24 09:17
7
Главные новости
Видео
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
2
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
9
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
5
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+