Отец Кузяева объяснил результативность Далера в последних матчах

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, высказался об изменениях в игре сына.

У Кузяева ассисты в последних матчах с «Каном» и «Лионом».

Россиянин во Франции с лета.

У Кузяева в сезоне Лиги 1 18 матчей, 2 гола, ассист.

«Роль Далера немножко изменилась. В последних двух матчах главный тренер выдвинул его в зону под нападающим, немного снял с него оборонительные функции. Хотя Далер – такой человек, что всегда готов команде помогать. Сын стал действовать ближе к атаке и вчера против «Лиона» (3:1) принял участие во всех трeх голевых атаках «Гавра». Когда Готье Льорис открыл счeт, он тоже мог замкнуть подачу с углового.

В ситуации с голом Сабби Далер неплохо открылся и тоже мог забить. Сабби решил пробить сам и не промахнулся. А в третьей голевой сам Далер отдал результативную передачу левому защитнику Опери, и тот показал своe индивидуальное мастерство», – сказал Адьям Кузяев.