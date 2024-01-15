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    • Отец Кузяева объяснил результативность Далера в последних матчах

    Отец Кузяева объяснил результативность Далера в последних матчах

    Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, высказался об изменениях в игре сына.

    • У Кузяева ассисты в последних матчах с «Каном» и «Лионом».
    • Россиянин во Франции с лета.
    • У Кузяева в сезоне Лиги 1 18 матчей, 2 гола, ассист.

    «Роль Далера немножко изменилась. В последних двух матчах главный тренер выдвинул его в зону под нападающим, немного снял с него оборонительные функции. Хотя Далер – такой человек, что всегда готов команде помогать. Сын стал действовать ближе к атаке и вчера против «Лиона» (3:1) принял участие во всех трeх голевых атаках «Гавра». Когда Готье Льорис открыл счeт, он тоже мог замкнуть подачу с углового.

    В ситуации с голом Сабби Далер неплохо открылся и тоже мог забить. Сабби решил пробить сам и не промахнулся. А в третьей голевой сам Далер отдал результативную передачу левому защитнику Опери, и тот показал своe индивидуальное мастерство», – сказал Адьям Кузяев.

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    Источник: «Чемпионат»

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