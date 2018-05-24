Адьям Кузяев: «Манчини погорячился с критикой Далера, она была необоснованной»

Чтобы было понятие между врачем и тренером надо говорить на одном языке,лучше на русском. Загнать такого классного игрока мог только менеждер. Тренер делал бы грамотно,по медицински.
Главный тренер эстонской «Нарвы Транс» Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далеря Кузяева, рассказал считает необоснованной критику со стороны Роберто Манчини в адрес своего сына.
– Вас разозлили слова Манчини, раскритиковавшего в апреле Далера? Тогда итальянец сказал, что Кузяев 40 дней восстанавливается после травмы, лечение которой обычно занимает неделю…
– Здесь Манчини погорячился. Его критика была необоснованной. Я сам тренер и знаю, что при такой травме дают 10 дней только покоя, а Далера уже на третий день пытались поставить на ноги. В той ситуации возникла какая-то несогласованность между тренерским и медицинским штабами. Видимо, они друг друга не поняли или врач не мог что-то доложить главному тренеру. Нужно очень аккуратно подходить к восстановлению игрока с таким голеностопом. Тем не менее, сын играл последние матчи и с опухшим голеностопом.