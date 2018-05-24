Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Адьям Кузяев: «Манчини погорячился с критикой Далера, она была необоснованной»

Адьям Кузяев: «Манчини погорячился с критикой Далера, она была необоснованной»

24 мая 2018, 09:17
7

Главный тренер эстонской «Нарвы Транс» Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далеря Кузяева, рассказал считает необоснованной критику со стороны Роберто Манчини в адрес своего сына.

– Вас разозлили слова Манчини, раскритиковавшего в апреле Далера? Тогда итальянец сказал, что Кузяев 40 дней восстанавливается после травмы, лечение которой обычно занимает неделю…

– Здесь Манчини погорячился. Его критика была необоснованной. Я сам тренер и знаю, что при такой травме дают 10 дней только покоя, а Далера уже на третий день пытались поставить на ноги. В той ситуации возникла какая-то несогласованность между тренерским и медицинским штабами. Видимо, они друг друга не поняли или врач не мог что-то доложить главному тренеру. Нужно очень аккуратно подходить к восстановлению игрока с таким голеностопом. Тем не менее, сын играл последние матчи и с опухшим голеностопом.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер Манчини Роберто Кузяев Адьям
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Houston
1527143589
Пздц балаг, по другому не скажешь. Если это так конечно...
Ответить
BAIv
1527148471
его хоть сейчас то восстановили? а то доламают
Ответить
Bivaliy67
1527149580
Лучше сходить по ссылке источника и прочитать интервью полностью. Редакция бом-ра опять вырывает цитату из контекста и пытается поджарить её на своей адовой сковородке.)
Ответить
prezent2017
1527152661
Критика всегда полезна. Нечего прохлаждаться!
Ответить
Бухбух
1527169207
Адьям Кузяев: "Просто Далер устал от тренировок Манчини, а тут случай подвернулся ну и решил немного отдохнуть от футбола".
Ответить
val-berezko
1527190693
Чтобы было понятие между врачем и тренером надо говорить на одном языке,лучше на русском. Загнать такого классного игрока мог только менеждер. Тренер делал бы грамотно,по медицински.
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
3
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Все новости
Все новости
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
2
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
Вчера, 17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
Вчера, 17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
Вчера, 16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
Вчера, 16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
Вчера, 16:29
4
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
Вчера, 15:59
6
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
Вчера, 15:22
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+