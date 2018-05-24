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    Адьям Кузяев: «Манчини погорячился с критикой Далера, она была необоснованной»

    Главный тренер эстонской «Нарвы Транс» Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далеря Кузяева, рассказал считает необоснованной критику со стороны Роберто Манчини в адрес своего сына.

    – Вас разозлили слова Манчини, раскритиковавшего в апреле Далера? Тогда итальянец сказал, что Кузяев 40 дней восстанавливается после травмы, лечение которой обычно занимает неделю…

    – Здесь Манчини погорячился. Его критика была необоснованной. Я сам тренер и знаю, что при такой травме дают 10 дней только покоя, а Далера уже на третий день пытались поставить на ноги. В той ситуации возникла какая-то несогласованность между тренерским и медицинским штабами. Видимо, они друг друга не поняли или врач не мог что-то доложить главному тренеру. Нужно очень аккуратно подходить к восстановлению игрока с таким голеностопом. Тем не менее, сын играл последние матчи и с опухшим голеностопом.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.05.2018 09:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 24 мая 2018, 22:38

      Чтобы было понятие между врачем и тренером надо говорить на одном языке,лучше на русском. Загнать такого классного игрока мог только менеждер. Тренер делал бы грамотно,по медицински.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 24 мая 2018, 16:40

      Адьям Кузяев: "Просто Далер устал от тренировок Манчини, а тут случай подвернулся ну и решил немного отдохнуть от футбола".

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 мая 2018, 12:04

      Критика всегда полезна. Нечего прохлаждаться!

      -1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko > prezent2017 24 мая 2018, 22:40

      Кто хоть раз был на поле,такого не напишет!

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 24 мая 2018, 11:13

      Лучше сходить по ссылке источника и прочитать интервью полностью. Редакция бом-ра опять вырывает цитату из контекста и пытается поджарить её на своей адовой сковородке.)

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 мая 2018, 10:54

      его хоть сейчас то восстановили?
      а то доламают

      0
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      Рейтинг: +450

      Houston 24 мая 2018, 09:33

      Пздц балаг, по другому не скажешь. Если это так конечно...

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