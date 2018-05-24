Адьям Кузяев: «Манчини погорячился с критикой Далера, она была необоснованной»

Главный тренер эстонской «Нарвы Транс» Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далеря Кузяева, рассказал считает необоснованной критику со стороны Роберто Манчини в адрес своего сына.

– Вас разозлили слова Манчини, раскритиковавшего в апреле Далера? Тогда итальянец сказал, что Кузяев 40 дней восстанавливается после травмы, лечение которой обычно занимает неделю…

– Здесь Манчини погорячился. Его критика была необоснованной. Я сам тренер и знаю, что при такой травме дают 10 дней только покоя, а Далера уже на третий день пытались поставить на ноги. В той ситуации возникла какая-то несогласованность между тренерским и медицинским штабами. Видимо, они друг друга не поняли или врач не мог что-то доложить главному тренеру. Нужно очень аккуратно подходить к восстановлению игрока с таким голеностопом. Тем не менее, сын играл последние матчи и с опухшим голеностопом.