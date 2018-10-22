Адьям Кузяев: «У Далера небольшое сотрясение, врачи привели его в порядок»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, рассказал о состоянии сына после матча 11-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо» (0:1).

«У Далера небольшое сотрясение, врачи привели его в порядок. Пронесло.

Не знаю, сколько займет восстановление. В ближайшее время будет ясна вся картина.

Мы дома волновались за него, но он позвонил и сказал, что сотрясение небольшое и вылетит вместе с командой в Петербург», – сказал Кузяев-старший.

Ранее главный «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболист получил сотрясение.