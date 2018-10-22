Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адьям Кузяев: «У Далера небольшое сотрясение, врачи привели его в порядок»

    Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, рассказал о состоянии сына после матча 11-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо» (0:1).

    «У Далера небольшое сотрясение, врачи привели его в порядок. Пронесло.

    Не знаю, сколько займет восстановление. В ближайшее время будет ясна вся картина.

    Мы дома волновались за него, но он позвонил и сказал, что сотрясение небольшое и вылетит вместе с командой в Петербург», – сказал Кузяев-старший.

    Ранее главный «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболист получил сотрясение.

    Источник: Телеканал «360»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2018 08:43
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 22 октября 2018, 21:00

      здоровья , скорейшего восстановления

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      baden69 22 октября 2018, 15:49

      Здоровья парню! Скорейшего восстановления и выхода на поле.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 октября 2018, 15:01

      Хорошо , что так -- пронесло УРА !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 октября 2018, 11:28

      Далер - наша надежда и оплот!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1920

      nilats_1878 22 октября 2018, 10:05

      Поправляйся Далер!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 октября 2018, 09:27

      С "Бордо" надо игру пропустить. Пусть сыграют Паредес и Ерохин, если готов последний.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11