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    «Сейчас он игрок «Зенита». Отец Кузяева прокомментировал интерес со стороны «Марселя»

    Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал информацию об интересе к хавбеку со стороны «Марселя» и других европейских клубов.

    «Просто без комментариев. А то кто-то что-то напишет… Я вот об этом не знаю. Сейчас он игрок «Зенита», — сказал Кузяев.

    • Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В его активе 11 голов и восемь ассистов в 85 матчах.
    • «Марсель» возглавляет бывший тренер петербургской команды Андре Виллаш-Боаш.

    L'Equipe: «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм» поспорят за Кузяева

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2701

      Томик 15 минут назад

      Всё от жадности. Отец - агент...Найми нормального агента - продаст тебя и без ноги. А папа будет пляски с бубном устраивать. "Ну не смогла".

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      Рейтинг: +2111

      Бухбух 41 минуту назад

      Не будь лимита, Зенит давно бы с ним расстался, купив на его место кого-нибудь посильнее и поопытнее.

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