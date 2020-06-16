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  • «Сейчас он игрок «Зенита». Отец Кузяева прокомментировал интерес со стороны «Марселя»

«Сейчас он игрок «Зенита». Отец Кузяева прокомментировал интерес со стороны «Марселя»

16 июня 2020, 16:27
5

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал информацию об интересе к хавбеку со стороны «Марселя» и других европейских клубов.

«Просто без комментариев. А то кто-то что-то напишет… Я вот об этом не знаю. Сейчас он игрок «Зенита», — сказал Кузяев.

  • Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года.
  • В его активе 11 голов и восемь ассистов в 85 матчах.
  • «Марсель» возглавляет бывший тренер петербургской команды Андре Виллаш-Боаш.

L'Equipe: «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм» поспорят за Кузяева

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Марсель Кузяев Далер Кузяев Адьям
Комментарии (5)
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Бухбух
1592318313
Не будь лимита, Зенит давно бы с ним расстался, купив на его место кого-нибудь посильнее и поопытнее.
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Томик
1592319835
Всё от жадности. Отец - агент...Найми нормального агента - продаст тебя и без ноги. А папа будет пляски с бубном устраивать. "Ну не смогла".
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Hektor 84
1592322330
Он прям ведет себя как папа Неймара)))
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Hektor 84
1592322496
А на деле получится как у папы кокоши. Папа агент везде распинается и интервью раздает, а сынок где то втихаря от него контракт подписывает.
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Алехсбургер.
1592324485
"Карьера Кузяева имеет значение." Стреляйте теперь.Кто понял.
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