«Сейчас он игрок «Зенита». Отец Кузяева прокомментировал интерес со стороны «Марселя»

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал информацию об интересе к хавбеку со стороны «Марселя» и других европейских клубов.

«Просто без комментариев. А то кто-то что-то напишет… Я вот об этом не знаю. Сейчас он игрок «Зенита», — сказал Кузяев.

Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года.

В его активе 11 голов и восемь ассистов в 85 матчах.

«Марсель» возглавляет бывший тренер петербургской команды Андре Виллаш-Боаш.

L'Equipe: «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм» поспорят за Кузяева