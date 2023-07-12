Отец Кузяева: «Нас зацепило, что «Гавр» – небогатый клуб»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал о подготовке трансфера в клуб из Франции.

«Вся эта история развивалась очень сложно. «Гавр» вышел на нас одним из первых, недели три или четыре назад, и сразу проявил серьeзный интерес. Спортивный отдел клуба во главе с главным тренером провели подробную презентацию: как команда играет, в какой роли они видят Далера.

«Гавр» только поднялся из второго дивизиона – понятно, что клуб небогатый. Но это нас и зацепило. Было несколько предложений даже более интересных финансово. Но «Гавр» вeл себя наиболее порядочно и настойчиво. Мы серьeзно обдумали все возможные варианты и постепенно пришли к тому, что Далер хотел. С божьей помощью всe получилось», – сказал Кузяев-старший.