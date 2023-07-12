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    Отец Кузяева: «Нас зацепило, что «Гавр» – небогатый клуб»

    Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал о подготовке трансфера в клуб из Франции.

    «Вся эта история развивалась очень сложно. «Гавр» вышел на нас одним из первых, недели три или четыре назад, и сразу проявил серьeзный интерес. Спортивный отдел клуба во главе с главным тренером провели подробную презентацию: как команда играет, в какой роли они видят Далера.

    «Гавр» только поднялся из второго дивизиона – понятно, что клуб небогатый. Но это нас и зацепило. Было несколько предложений даже более интересных финансово. Но «Гавр» вeл себя наиболее порядочно и настойчиво. Мы серьeзно обдумали все возможные варианты и постепенно пришли к тому, что Далер хотел. С божьей помощью всe получилось», – сказал Кузяев-старший.

    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
    • Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).
    • Сезон Лиги 1 стартует в августе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33

      Odnazhdy 26 минут назад

      Конечно, Далер хочет попробовать себя на уровне чуть выше, поиграть в еврокубках. Он молодой парень, все только начинается! Будем надеяться, что он добьется этого с «Гавром» в этом году», – сказал Кузяев-старший.

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