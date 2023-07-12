Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кузяев: «Гавр» – это площадка для старта в Европе»

12 июля 2023, 21:06
19

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, объяснил смысл трансфера сына во Францию.

  • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
  • Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).
  • Сезон Лиги 1 стартует в августе.

«Мы посчитали, что этот клуб как площадка для старта в Европе нам идеально подходит. Я очень рад за сына. Для него это новый вызов: новые партнeры, язык, чемпионат. Новая жизнь. Уверен, что она будет интересной. Посмотрим», – сказал Кузяев-старший.

Еще по теме:
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
«Рубин» объявил об уходе Кузяева 4
Экс-игрок сборной России может перейти из РПЛ в клуб топ-5 лиг 4
Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Гавр Кузяев Далер Кузяев Адьям
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ziklop
1689187335
поздно для старта спортивного, если только гражданство желает получить и остаться в Европе жить.
Ответить
mutabor0992
1689187632
Вангую...Даляр будет полировать лавку.Ибо конкуренцию ему не выиграть.А папик -клоун!Стартовая площадка для погружения.гы гы
Ответить
Vratarь
1689190339
Так стартовать - можно и на Кипре финишировать.
Ответить
serglider
1689200383
Деньги выброшенные хозяевами Гаврюши на ветер))) Что бы ставить на удачную игру Кузи, в чемпионате Франции нужно быть большим оптимистом или глупцом))) Семак может радоваться, что спихнул это полено во Францию за такие бабки.
Ответить
Niklas80
1689218976
30 лет, как в хрена старт в Европе?!
Ответить
Эном айс
1689220126
Перефразируя анекдот про бегущих евреев с чемоданами.. Кузяевы что-то знают. Да и мы догадываемся..(
Ответить
gennadiy
1689238931
Ага, его там ждут не дождуться.
Ответить
zigbert
1689247971
Мечта осуществилась. Кузяев давно собирался поиграть в Европе. Радость отца и сына можно понять, теперь Далер будет играть в одном из сильнейших чемпионатов старого света, Лиге-1. Все будет теперь зависеть от него самого.
Ответить
Главные новости
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
1
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
2
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
9
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
3
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
14
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Все новости
Все новости
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
14
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
09:54
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
ВидеоБензема определил лучшего форварда в истории
09:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
6
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
5
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
6 сентября
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
6 сентября
4
Новая информация о Головине в «Спартаке»
6 сентября
6
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
6 сентября
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
6 сентября
2
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
6 сентября
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
6 сентября
11
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
6 сентября
11
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
6 сентября
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
5 сентября
4
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
5 сентября
Экс-игрок «ПСЖ» объяснил, почему Хвича заслужил «Золотой мяч»
5 сентября
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
5 сентября
18
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию
5 сентября
1
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
5 сентября
ФотоСафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored
5 сентября
4
Тренер «Монако» сделал заявление о будущем Головина в клубе
5 сентября
1
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
5 сентября
4
Сафонов пропустил во всех 5 матчах сезона
5 сентября
5
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
5 сентября
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+