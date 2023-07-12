Кузяев: «Гавр» – это площадка для старта в Европе»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, объяснил смысл трансфера сына во Францию.

«Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).

Сезон Лиги 1 стартует в августе.

«Мы посчитали, что этот клуб как площадка для старта в Европе нам идеально подходит. Я очень рад за сына. Для него это новый вызов: новые партнeры, язык, чемпионат. Новая жизнь. Уверен, что она будет интересной. Посмотрим», – сказал Кузяев-старший.