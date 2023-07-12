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    Кузяев: «Гавр» – это площадка для старта в Европе»

    Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, объяснил смысл трансфера сына во Францию.

    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
    • Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).
    • Сезон Лиги 1 стартует в августе.

    «Мы посчитали, что этот клуб как площадка для старта в Европе нам идеально подходит. Я очень рад за сына. Для него это новый вызов: новые партнeры, язык, чемпионат. Новая жизнь. Уверен, что она будет интересной. Посмотрим», – сказал Кузяев-старший.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4361

      mutabor0992 43 минуты назад

      Вангую...Даляр будет полировать лавку.Ибо конкуренцию ему не выиграть.А папик -клоун!Стартовая площадка для погружения.гы гы

      2
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      Рейтинг: +34

      Odnazhdy > mutabor0992 34 минуты назад

      Ибо конкуренцию----------
      Каку таку конкуренцию ? Он там самый дорогой .)))
      Они там так и будут ему говорить ---дорогой Далер. Или как там по французски ---cher Daler. Никто не сможет конкурировать.)))

      1
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      Рейтинг: +9176

      vladik12 > mutabor0992 25 минут назад

      У кого там выигрывать конкуренцию, черт возьми?) Далер там дороже всех стоит в 2+ раза. Наоборот, он сам будет решать, кто с ним будет играть).

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      Рейтинг: +4391

      Ziklop 48 минут назад

      поздно для старта спортивного, если только гражданство желает получить и остаться в Европе жить.

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      Рейтинг: +34

      Odnazhdy > Ziklop 43 минуты назад

      Может и поздновато.Вот только в болоте РПЛ загнанной санкциями , шансов для старта точно НЕТ.

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      Рейтинг: +19092

      ilichkadr > Ziklop 36 минут назад

      К бабке не ходи, интересы чисто житейские, паспорт, домик в деревне и прочие мирские удовольствия.

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      Рейтинг: +34

      Odnazhdy > ilichkadr 27 минут назад

      Домик в деревне Далер и в Зените может купить. В Гавре он бабла меньше получает.Ты в курсе что он променял малину на завод.Кто это сказал ? )))

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      Рейтинг: +19092

      ilichkadr > Odnazhdy 9 минут назад

      Ты и в правду недалёкий. Дело не в бабле, а в паспорте, гражданстве, статусе. Звонок другу бы сделал что-ли, хотя видимо друг такой же....

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      Рейтинг: +34

      Odnazhdy 1 час назад

      Это ответ для тупых raritet, jek718875, Чермындыр, ilichkadr которые надсмехались по поводу трансфера .


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      Рейтинг: +19092

      ilichkadr > Odnazhdy 51 минуту назад

      Это для таких наивных как ты. Поглядим, что папик запоёт зимой, хотя для всех очевидно, что интересы паника далеко не футбольные.

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      Рейтинг: +34

      Odnazhdy > ilichkadr 48 минут назад

      Ну вот.Ты прошел по ссылке которую я тебе дал и узнал почему ты в списке тупых.)))

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      Рейтинг: +19092

      ilichkadr > Odnazhdy 39 минут назад

      Радуешься, а зря. Я, в отличие от тебя, по ссылкам не хожу. Поищи себе школяра.

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