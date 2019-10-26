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  • Отец Кузяева: «Хотелось бы, чтобы сын продолжил выступать за «Зенит»

Отец Кузяева: «Хотелось бы, чтобы сын продолжил выступать за «Зенит»

26 октября 2019, 17:31
8

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, выразил надежду, что его сын в скором времени продлит контракт с петербургским клубом.

«Сейчас наша основная цель — вернуться в основной состав. Далер набрал форму. Пока не думаем о продлении контракта, разговаривать будем в декабре. С Рибалтой был предварительный разговор, но пока никакой конкретики нет.

Хотелось бы продолжить выступать за „Зенит“. Сейчас никаких переговоров с другими клубами мы не ведeм, Далер — игрок питерского клуба», — сказал Кузяев-старший.

  • Кузяев перешeл в «Зенит» из «Ахмата» летом 2017 года.
  • Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом 2020 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кузяев Далер Кузяев Адьям
Комментарии (8)
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RotBerg
1572101416
Далера замучили травмы, но парень упорный, успехов ему в Зените
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portero
1572108791
Пора в основу возвращаться
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Garrincha58
1572109064
суетливый он и какой то не внимательный на поле
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qawzsexdr
1572110010
Далер сдал конечно, но мы надеемся что наверстает.
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Kollljan
1572113293
Надежды тают. Кузяев потихоньку становится для Зенита балластом. Нет прогресса. У него очень мало времени, чтобы вернуть свои позиции в глазах Богдановича.
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Давид59
1572122561
Надо доказывать свою состоятельность. Желаю, чтобы у тебя всё получилось
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