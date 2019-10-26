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    Отец Кузяева: «Хотелось бы, чтобы сын продолжил выступать за «Зенит»

    Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, выразил надежду, что его сын в скором времени продлит контракт с петербургским клубом.

    «Сейчас наша основная цель — вернуться в основной состав. Далер набрал форму. Пока не думаем о продлении контракта, разговаривать будем в декабре. С Рибалтой был предварительный разговор, но пока никакой конкретики нет.

    Хотелось бы продолжить выступать за „Зенит“. Сейчас никаких переговоров с другими клубами мы не ведeм, Далер — игрок питерского клуба», — сказал Кузяев-старший.

    • Кузяев перешeл в «Зенит» из «Ахмата» летом 2017 года.
    • Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом 2020 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.10.2019 17:31
    Комментарии11
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      Рейтинг: +476

      Давид59 26 октября, 23:42

      Надо доказывать свою состоятельность. Желаю, чтобы у тебя всё получилось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1496

      Alekxei Z. 26 октября, 22:40

      Добротный игрок. Не хуже Шатова и Ерохина.
      Без команды точно не останется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1676

      Kollljan 26 октября, 21:08

      Надежды тают. Кузяев потихоньку становится для Зенита балластом. Нет прогресса. У него очень мало времени, чтобы вернуть свои позиции в глазах Богдановича.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3781

      alp > Kollljan 26 октября, 22:02

      разве Оздоев лучше??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1676

      Kollljan > alp 20 часов назад

      Оздоев пока получше будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      qawzsexdr 26 октября, 20:13

      Далер сдал конечно, но мы надеемся что наверстает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11067

      Garrincha58 26 октября, 19:57

      суетливый он и какой то не внимательный на поле

      1
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    • ...
      Рейтинг: +34570

      portero 26 октября, 19:53

      Пора в основу возвращаться

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      zloy71 26 октября, 18:22

      Далерка хороший работяга,дай бог ему здоровья,играть без травм,и Зенит, ещё будет на руках носить.

      3
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      Рейтинг: +2498

      TOMSON 26 октября, 17:52

      Ему бы форму набрать, и тогда Оздоев на лавку сядет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3092

      RotBerg 26 октября, 17:50

      Далера замучили травмы, но парень упорный, успехов ему в Зените

      7
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