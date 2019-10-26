Отец Кузяева: «Хотелось бы, чтобы сын продолжил выступать за «Зенит»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, выразил надежду, что его сын в скором времени продлит контракт с петербургским клубом.

«Сейчас наша основная цель — вернуться в основной состав. Далер набрал форму. Пока не думаем о продлении контракта, разговаривать будем в декабре. С Рибалтой был предварительный разговор, но пока никакой конкретики нет.

Хотелось бы продолжить выступать за „Зенит“. Сейчас никаких переговоров с другими клубами мы не ведeм, Далер — игрок питерского клуба», — сказал Кузяев-старший.