Отец Кузяева объяснил переход игрока в «Гавр»

Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева, прокомментировал переход игрока во французский «Гавр» на правах свободного агента.

Это 1-й зарубежный клуб для Кузяева.

«Гавр» по итогам прошлого сезона вернулся в Лигу 1.

Сезон стартует в августе.

«Гавр» – старейший клуб Франции. У них очень амбициозные задачи. Большую роль сыграло то, что они были очень настойчивы в переговорах. Они устроили видеоконференцию всем руководством, включая главного тренера, аналитика и спортивного директора. На нас это повлияло. Мы благодарны всем болельщикам из России, кто всегда поддерживал Далера!

Конечно, Далер хочет попробовать себя на уровне чуть выше, поиграть в еврокубках. Он молодой парень, все только начинается! Будем надеяться, что он добьется этого с «Гавром» в этом году», – сказал Кузяев-старший.