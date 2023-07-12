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Отец Кузяева объяснил переход игрока в «Гавр»

12 июля 2023, 11:11
6

Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева, прокомментировал переход игрока во французский «Гавр» на правах свободного агента.

  • Это 1-й зарубежный клуб для Кузяева.
  • «Гавр» по итогам прошлого сезона вернулся в Лигу 1.
  • Сезон стартует в августе.

«Гавр» – старейший клуб Франции. У них очень амбициозные задачи. Большую роль сыграло то, что они были очень настойчивы в переговорах. Они устроили видеоконференцию всем руководством, включая главного тренера, аналитика и спортивного директора. На нас это повлияло. Мы благодарны всем болельщикам из России, кто всегда поддерживал Далера!

Конечно, Далер хочет попробовать себя на уровне чуть выше, поиграть в еврокубках. Он молодой парень, все только начинается! Будем надеяться, что он добьется этого с «Гавром» в этом году», – сказал Кузяев-старший.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Гавр Кузяев Далер Кузяев Адьям
Комментарии (6)
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Чермындыр
1689151757
Поиграть в еврокубках с Гавром??
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eugen-han
1689152353
Ну что же, его мечта сбылась, а стало быть жизнь удалась что ли! (?) Но это покажет время, потому что не всё так просто там, здесь и везде.
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jek718875
1689153933
Только выползли в Лигу 1 и сразу еврокубки...
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erybov1965
1689157504
Все правильно,Гавр,если будет участвовать в еврокубках,хоть из группы выйдет.
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raritet
1689158588
Такие смешные люди, эти Кузяевы. Ну какие еврокубки? Неплохо бы для первого сезона не сьехать обратно из Лиги 1. Взяли Кузяева в роли дядьки чтобы следил за молодежью. Да и для того чтобы хоть немного разбавить краски, а то что то нынче в Европах аж черно....
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zigbert
1689165498
Хотя задачи у Гавра амбициозные но надо все же реально смотреть на вещи.
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