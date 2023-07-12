Отец Кузяева объяснил переход игрока в «Гавр»

Ну что же, его мечта сбылась, а стало быть жизнь удалась что ли! (?)
Но это покажет время, потому что не всё так просто там, здесь и везде.
Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева, прокомментировал переход игрока во французский «Гавр» на правах свободного агента.
- Это 1-й зарубежный клуб для Кузяева.
- «Гавр» по итогам прошлого сезона вернулся в Лигу 1.
- Сезон стартует в августе.
«Гавр» – старейший клуб Франции. У них очень амбициозные задачи. Большую роль сыграло то, что они были очень настойчивы в переговорах. Они устроили видеоконференцию всем руководством, включая главного тренера, аналитика и спортивного директора. На нас это повлияло. Мы благодарны всем болельщикам из России, кто всегда поддерживал Далера!
Конечно, Далер хочет попробовать себя на уровне чуть выше, поиграть в еврокубках. Он молодой парень, все только начинается! Будем надеяться, что он добьется этого с «Гавром» в этом году», – сказал Кузяев-старший.