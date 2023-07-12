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    Отец Кузяева объяснил переход игрока в «Гавр»

    Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева, прокомментировал переход игрока во французский «Гавр» на правах свободного агента.

    • Это 1-й зарубежный клуб для Кузяева.
    • «Гавр» по итогам прошлого сезона вернулся в Лигу 1.
    • Сезон стартует в августе.

    «Гавр» – старейший клуб Франции. У них очень амбициозные задачи. Большую роль сыграло то, что они были очень настойчивы в переговорах. Они устроили видеоконференцию всем руководством, включая главного тренера, аналитика и спортивного директора. На нас это повлияло. Мы благодарны всем болельщикам из России, кто всегда поддерживал Далера!

    Конечно, Далер хочет попробовать себя на уровне чуть выше, поиграть в еврокубках. Он молодой парень, все только начинается! Будем надеяться, что он добьется этого с «Гавром» в этом году», – сказал Кузяев-старший.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +681

      eugen-han 19 минут назад

      Ну что же, его мечта сбылась, а стало быть жизнь удалась что ли! (?)
      Но это покажет время, потому что не всё так просто там, здесь и везде.

      0
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      Рейтинг: +2553

      Чермындыр 29 минут назад

      Поиграть в еврокубках с Гавром??

      0
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