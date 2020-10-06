Васильев: «Моя ошибка, что поверил отцу Кузяева. От него звучало личное неприятие «Зенита»

Бывший гендиректор «Монако» Вадим Васильев, который пытался посодействовать переходу полузащитника сборной России Далера Кузяева в клуб из Европы, прокомментировал его решение остаться в «Зените».

«Как отнесся к выбору Кузяева в пользу «Зенита»? Крайне удивился. И даже разочаровался. Папа игрока Адьям много раз говорил мне, что такое невозможно, что ни при каких условиях не будет нового контракта с «Зенитом». Хотя я настоятельно рекомендовал принять предложение из Санкт-Петербурга. В соглашении было условие, что клуб не станет удерживать футболиста при наличии варианта в Европе и отпустит до конца трансферного окна. Это была хорошая возможность.

Адьям настаивал на том, что «Зенит» неправильно поступил в отношении игрока в прошлом и никакие новые отношения с этим клубом невозможны. Наверное, это моя ошибка, что я поверил. Все оказалось иначе. Речь не шла о деньгах, а звучало личное неприятие «Зенита». Я удивлен, потому что в этом плане вряд ли что-то могло поменяться», — сказал Васильев.