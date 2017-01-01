Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Васильев: «Моя ошибка, что поверил отцу Кузяева. От него звучало личное неприятие «Зенита»

    Бывший гендиректор «Монако» Вадим Васильев, который пытался посодействовать переходу полузащитника сборной России Далера Кузяева в клуб из Европы, прокомментировал его решение остаться в «Зените».

    «Как отнесся к выбору Кузяева в пользу «Зенита»? Крайне удивился. И даже разочаровался. Папа игрока Адьям много раз говорил мне, что такое невозможно, что ни при каких условиях не будет нового контракта с «Зенитом». Хотя я настоятельно рекомендовал принять предложение из Санкт-Петербурга. В соглашении было условие, что клуб не станет удерживать футболиста при наличии варианта в Европе и отпустит до конца трансферного окна. Это была хорошая возможность.

    Адьям настаивал на том, что «Зенит» неправильно поступил в отношении игрока в прошлом и никакие новые отношения с этим клубом невозможны. Наверное, это моя ошибка, что я поверил. Все оказалось иначе. Речь не шла о деньгах, а звучало личное неприятие «Зенита». Я удивлен, потому что в этом плане вряд ли что-то могло поменяться», — сказал Васильев.

    • Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года.
    • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
    • 31 июля хавбек покинул «Зенит» в качестве свободного агента.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:20
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +343

      vla4839 32 минуты назад

      Хочется верить,что Далер шёл на поводу своего отца и в конце концов сам принял правильное решение. А его отцу -бог судья,стыд и позор.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4283

      Томик 1 час назад

      Судьба даёт шанс общаться с серьёзными людьми, а он пургу гонит. Что папа, что сынок - туговаты. Кто с вами разговаривать будет в следующий раз?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17044

      bset 1 час назад

      Приходят такие к Медведеву: "Кузяев хочет вернуться. Будем соглашаться? А то они с отцом говорили, что он никогда больше в Зените играть не будет"
      Медведев: "Да ладно, я тоже любитель приврать. Берем"

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11568

      Garrincha58 1 час назад

      главное разочарование этого лета что Зенит взял обратно этого алчного игрочишку

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79618
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru