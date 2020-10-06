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  • Васильев: «Моя ошибка, что поверил отцу Кузяева. От него звучало личное неприятие «Зенита»

Васильев: «Моя ошибка, что поверил отцу Кузяева. От него звучало личное неприятие «Зенита»

6 октября 2020, 16:20
10

Бывший гендиректор «Монако» Вадим Васильев, который пытался посодействовать переходу полузащитника сборной России Далера Кузяева в клуб из Европы, прокомментировал его решение остаться в «Зените».

«Как отнесся к выбору Кузяева в пользу «Зенита»? Крайне удивился. И даже разочаровался. Папа игрока Адьям много раз говорил мне, что такое невозможно, что ни при каких условиях не будет нового контракта с «Зенитом». Хотя я настоятельно рекомендовал принять предложение из Санкт-Петербурга. В соглашении было условие, что клуб не станет удерживать футболиста при наличии варианта в Европе и отпустит до конца трансферного окна. Это была хорошая возможность.

Адьям настаивал на том, что «Зенит» неправильно поступил в отношении игрока в прошлом и никакие новые отношения с этим клубом невозможны. Наверное, это моя ошибка, что я поверил. Все оказалось иначе. Речь не шла о деньгах, а звучало личное неприятие «Зенита». Я удивлен, потому что в этом плане вряд ли что-то могло поменяться», — сказал Васильев.

  • Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года.
  • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
  • 31 июля хавбек покинул «Зенит» в качестве свободного агента.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер Кузяев Адьям
Комментарии (10)
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Garrincha58
1601990755
главное разочарование этого лета что Зенит взял обратно этого алчного игрочишку
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Томик
1601991738
Судьба даёт шанс общаться с серьёзными людьми, а он пургу гонит. Что папа, что сынок - туговаты. Кто с вами разговаривать будет в следующий раз?
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vla4839
1601993423
Хочется верить,что Далер шёл на поводу своего отца и в конце концов сам принял правильное решение. А его отцу -бог судья,стыд и позор.
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DOCTOR PENALTY
1601997305
Обещание данное неверному - пыль. (чеченская поговорка)
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Бриг
1601997481
Кузя все последние матчи за Зенит играл с недовольной мордой-как будто дерьмом кормят. Хотя выпускали даже в старте с полным уважением.
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Каратель помойников
1601997965
личное неприятие бзденита везде, кроме питера,почему бы это? наверное потому что слишком святые
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raritet
1601998565
на мой взгляд, может быть и не верный, стоило забыть Зениту про этого игрока. Не последний же в конце концов. Что нет других желающих побегать на поле за очень хорошие , да и не просто хорошие. Но получая такие деньги, и делать вид что все тебе здесь не нравится- это уже слишком. Понимаю Халка, китайцы предложили вдвое больше- это одно. А когда тебе предлагают меньше в 5 раз, чем в Зените, так какого рожна еще нужно. И так понятно: никому ты со своим алчным, недогоняющим папенькой нахрен не нужны.
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vladimir-7
1601998948
Ну вот и стало ясно, что Кузяев старший намудрил с сыном, да ещё и В.Васильева поставил в неудобное положение.
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slavikpawlyuk
1601999383
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные, а дeвки Бeзоткaзные. Вoт сaйт ---- https://cuu.su/6m6/
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Hektor 84
1602074297
Кузяев старший еще тот еврей как выясняется.
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