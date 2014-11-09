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    Адьям Кузяев - статистика

    Тренер
    Имя Адьям
    Отчество Кабирович
    Фамилия Кузяев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 6 января 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сочи 17 0 15 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.11.2014 Сочи 1 : 3 Тосно
    14.11.2014 Тюмень 0 : 0 Сочи
    18.11.2014 Сочи 2 : 2 Сибирь
    22.11.2014 Шинник 2 : 1 Сочи
    14.03.2015 Сочи 0 : 2 Анжи
    18.03.2015 Балтика 1 : 0 Сочи
    22.03.2015 Сочи 0 : 1 Волга
    29.03.2015 Волгарь 3 : 0 Сочи
    06.04.2015 Сочи 0 : 2 Оренбург
    12.04.2015 Сахалин 2 : 0 Сочи
    19.04.2015 Енисей 3 : 1 Сочи
    25.04.2015 Сочи 0 : 4 Крылья Советов
    03.05.2015 Луч 2 : 0 Сочи
    11.05.2015 Сочи 1 : 2 СКА-Хабаровск
    16.05.2015 Химик 2 : 1 Сочи
    24.05.2015 Сочи 0 : 3 Сокол
    30.05.2015 Томь 5 : 1 Сочи
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