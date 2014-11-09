Адьям Кузяев - статистика
Тренер
|Имя
|Адьям
|Отчество
|Кабирович
|Фамилия
|Кузяев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 января 1965
|Имя
|Адьям
|Отчество
|Кабирович
|Фамилия
|Кузяев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 января 1965
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сочи
|17
|0
|15
|2
|Дата
|Матч
|09.11.2014
|Сочи
|1 : 3
|Тосно
|14.11.2014
|Тюмень
|0 : 0
|Сочи
|18.11.2014
|Сочи
|2 : 2
|Сибирь
|22.11.2014
|Шинник
|2 : 1
|Сочи
|14.03.2015
|Сочи
|0 : 2
|Анжи
|18.03.2015
|Балтика
|1 : 0
|Сочи
|22.03.2015
|Сочи
|0 : 1
|Волга
|29.03.2015
|Волгарь
|3 : 0
|Сочи
|06.04.2015
|Сочи
|0 : 2
|Оренбург
|12.04.2015
|Сахалин
|2 : 0
|Сочи
|19.04.2015
|Енисей
|3 : 1
|Сочи
|25.04.2015
|Сочи
|0 : 4
|Крылья Советов
|03.05.2015
|Луч
|2 : 0
|Сочи
|11.05.2015
|Сочи
|1 : 2
|СКА-Хабаровск
|16.05.2015
|Химик
|2 : 1
|Сочи
|24.05.2015
|Сочи
|0 : 3
|Сокол
|30.05.2015
|Томь
|5 : 1
|Сочи