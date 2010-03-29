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Василий Березуцкий
Новости
Василий Березуцкий - новости
Россия
20 июня 1982 (44)
Тренер
Статистика
Новости
Павлюченко назвал самого неприятного российского защитника
10 октября
1
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
28 сентября
Ребров извинился перед украинцами за игру в падел с Березуцким
21 августа
8
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
17 августа
4
Овечкин составил хоккейную команду из футболистов
30 июня
1
Президент «Урала» Иванов двумя словами охарактеризовал уволенного Березуцкого
30 июня
8
Фото
Акинфеев жестко потроллил Березуцких в их день рождения
20 июня
2
Президент «Урала» Иванов одним словом охарактеризовал работу уволенного Березуцкого
8 июня
2
Березуцкий прокомментировал увольнение из «Урала»
8 июня
3
«Урал» уволил Василия Березуцкого
8 июня
6
Президент «Урала» Иванов уличил «Матч ТВ» во лжи
4 июня
6
«Урал» уволил Березуцкого
4 июня
3
Интервью Березуцкого после ответного стыка «Урала» с «Динамо Мх»
23 мая
1
Прояснилась судьба Березуцкого в «Урале»
23 мая
3
Березуцкий прокомментировал провал «Урала» в стыках за место в РПЛ
23 мая
3
В «Урале» высказались о возможном увольнении Березуцкого
22 мая
2
Видео
Березуцкий – о голе «Динамо Мх» в ворота «Урала»: «Вижу, что его не было»
20 мая
5
ЦСКА посоветовали тренерский штаб, который зайдeт всем
5 мая
5
Экс-игрок ЦСКА назвал российского тренера, который выступил бы лучше Челестини
21 апреля
«Как мальчишка»: Пономарев уличил Березуцкого в несолидности
3 апреля
3
Василий Березуцкий двумя словами описал карьеру Вагнера Лава
30 марта
Березуцкий сказал, кто решит вопрос о его будущем в «Урале»
30 марта
Президент «Урала» обозначил, ждать ли отставку Березуцкого
29 марта
Березуцкий высказался о возможном увольнении из «Урала» спустя 3 месяца
29 марта
Березуцкого могут уволить из «Урала» спустя 3 месяца
29 марта
10
Березуцкий – о трансферах «Урала»: «Я хотел Педри, Роналду и Месси, но они отказались»
16 марта
1
Березуцкий прокомментировал поражение в 1-м матче во главе «Урала»
1 марта
Кержаков: «Знаю, почему в «Урал» назначили Березуцкого, а не меня»
21 февраля
5
Фото
15-летний сын Березуцкого сменил команду внутри Испании
4 февраля
8
Президент «Урала» объяснил срочную смену тренера
2025.12.16 22:40
2
1
2
3
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