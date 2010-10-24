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БроукБойз
Дмитрий Кузнецов
Новости
Дмитрий Кузнецов - новости
БроукБойз
Россия
28 августа 1965 (61)
Тренер
Статистика
Новости
Кузнецов спрогнозировал точный счет матча ЦСКА – «Спартак»
24 октября
10
«Выдумали ерунду какую-то»: Кузнецов не оценил новое прозвище Батракова в Турции
23 октября
11
Кузнецов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
26 сентября
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
14 сентября
1
Кузнецов высказался о трансфере Головина в «Зенит»
20 июля
ЦСКА предостерегли от назначения Игдисамова: «Не выйдет ничего хорошего»
28 мая
1
Экс-игрок ЦСКА – о тренерском штабе Челестини: «Я вообще офигеваю, это пипец»
22 апреля
22
Зимнего новичка ЦСКА уличили в несоответствии требованиям команды
21 апреля
2
Экс-игрок ЦСКА назвал российского тренера, который выступил бы лучше Челестини
21 апреля
Талалаеву предложили новое место работы после резонансной выходки в матче с ЦСКА
20 марта
11
Экс-игрок ЦСКА рассказал о депрессиях среди бывших футболистов
3 марта
Кузнецов – о тренерах «Спартака»: «Все становились психами»
25 февраля
2
Экс-игрок ЦСКА – о чемпионской гонке: «Спартак» зря списали со счетов»
24 февраля
9
Кузнецов: «В «Спартаке» ждут тренера-бога, а когда он приходит, то превращается в психопата»
30 января
9
«Это шаг вперед для игрока»: Кузнецов – о переходе Дивеева из ЦСКА в «Зенит»
12 января
4
ЦСКА посоветовали купить 10-миллионного форварда из другого клуба РПЛ
2025.12.30 00:57
7
Новые данные о состоянии Алдонина, борющегося с раком
2025.12.16 16:50
4
В Медиалиге произошла громкая тренерская отставка
2025.09.29 01:34
Тренер «БроукБойз» объяснил, почему Ари не играет с «Соколом» в Кубке России
2025.09.23 20:44
Кузнецов не разделяет восторгов от Жерсона: «Абсолютно рядовой футболист»
2025.07.24 17:28
17
Карпину не дадут закончить дебютный матч на посту тренера «Динамо»
2025.06.25 18:44
1
Карпин уступит пост главного тренера «Динамо» во время матча с командой медиалиги
2025.06.22 14:01
Бывший тренер 2DROTS может возглавить клуб Первой лиги
2025.06.18 10:49
Кузнецов выступил против нового тренера ЦСКА
2025.06.16 14:10
4
Кузнецов сказал, кто сильнее – Акинфеев, Сафонов или Агкацев
2025.06.15 20:34
5
Фото
2DROTS объявили об уходе Кузнецова с поста главного тренера
2025.06.07 21:38
1
Тренер 2DROTS готов сменить Николича в ЦСКА: «Если Гинер наберет, я брошу трубку и сразу приеду в офис»
2025.06.07 15:45
4
Кузнецов раскритиковал игрока «Спартака»: «Зачем он нужен?»
2025.04.23 10:15
41
Юсупов ведет переговоры с медиаклубом
2025.01.20 13:20
Бывший защитник ЦСКА назвал три главных недостатка российского футбола
2025.01.19 15:22
12
1
2
3
Главные новости
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
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Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
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Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
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В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
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Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
1
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
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