Кузнецов раскритиковал игрока «Спартака»: «Зачем он нужен?»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов раскритиковал нападающего «Спартака» Ливая Гарсию.
«Если ему дают играть и ставят в состав, давая адаптироваться, он же должен за это время что-то создать? Если он играет постоянно, он же должен отдать, забить, обострить. А если у него ничего этого нет, то какой смысл? Зачем он нужен?» – сказал Кузнецов.
- 27-летний Гарсия перешел в «Спартак» 7 февраля. Москвичи приобрели форварда у АЕКа за 18,7 миллиона евро.
- Тринидадец провел за красно-белых 9 матчей и не отметился результативными действиями.
Источник: ютуб-канал «О, футбол»