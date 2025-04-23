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  • Кузнецов раскритиковал игрока «Спартака»: «Зачем он нужен?»

Кузнецов раскритиковал игрока «Спартака»: «Зачем он нужен?»

Сегодня, 10:15
3

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов раскритиковал нападающего «Спартака» Ливая Гарсию.

«Если ему дают играть и ставят в состав, давая адаптироваться, он же должен за это время что-то создать? Если он играет постоянно, он же должен отдать, забить, обострить. А если у него ничего этого нет, то какой смысл? Зачем он нужен?» – сказал Кузнецов.

  • 27-летний Гарсия перешел в «Спартак» 7 февраля. Москвичи приобрели форварда у АЕКа за 18,7 миллиона евро.
  • Тринидадец провел за красно-белых 9 матчей и не отметился результативными действиями.

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Источник: ютуб-канал «О, футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак 2DROTS Гарсия Ливай Кузнецов Дмитрий
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Комментарии (5)
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Интерес
1745392688
Или деньги отмыли,или надо ждать,как это уже было не раз.Скорее всего-то и другое.
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...уефан
1745393156
...особых фейерий от него не будет, но свой уровень греческий на следующий сезон почти наберёт...
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acor94
1745393159
А вы над Соболевым за десятку ржёте))
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ivany4
1745393287
Главному тренеру лучше своих тудротсов тренировать, а не копаться в планах великих. Не зная броду, не суйся не в свое дело!!))
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