Кузнецов раскритиковал игрока «Спартака»: «Зачем он нужен?»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов раскритиковал нападающего «Спартака» Ливая Гарсию.

«Если ему дают играть и ставят в состав, давая адаптироваться, он же должен за это время что-то создать? Если он играет постоянно, он же должен отдать, забить, обострить. А если у него ничего этого нет, то какой смысл? Зачем он нужен?» – сказал Кузнецов.