Тренер 2DROTS готов сменить Николича в ЦСКА: «Если Гинер наберет, я брошу трубку и сразу приеду в офис»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов заявил о готовности возглавить ЦСКА вместо Марко Николича.

Сербский специалист близок к уходу в АЕК.

«Марко Николич покинет ЦСКА и возглавит АЕК? Ну, давайте думать, по какой причине. Факторов же много.

Во-первых, греческий клуб выступает в еврокубках. Наверное, это главная причина, которая может повлиять на уход серба.

А то, что армейцы заняли третье место в РПЛ и выиграли Кубок России, увы, не позволяет участвовать в международных соревнованиях в следующем сезоне.

Готов ли сменить Николича в ЦСКА? Если Гинер наберет, я брошу трубку и сразу приеду в офис.

Считаю, что под руководством сильного тренера армейцы могут бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Краснодаром».

В команде много голодных до побед молодых игроков – Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин. Нужно только точечное усиление», – сказал Кузнецов.