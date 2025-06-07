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  • Тренер 2DROTS готов сменить Николича в ЦСКА: «Если Гинер наберет, я брошу трубку и сразу приеду в офис»

Тренер 2DROTS готов сменить Николича в ЦСКА: «Если Гинер наберет, я брошу трубку и сразу приеду в офис»

Вчера, 15:45
6

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов заявил о готовности возглавить ЦСКА вместо Марко Николича.

Сербский специалист близок к уходу в АЕК.

«Марко Николич покинет ЦСКА и возглавит АЕК? Ну, давайте думать, по какой причине. Факторов же много.

Во-первых, греческий клуб выступает в еврокубках. Наверное, это главная причина, которая может повлиять на уход серба.

А то, что армейцы заняли третье место в РПЛ и выиграли Кубок России, увы, не позволяет участвовать в международных соревнованиях в следующем сезоне.

Готов ли сменить Николича в ЦСКА? Если Гинер наберет, я брошу трубку и сразу приеду в офис.

Считаю, что под руководством сильного тренера армейцы могут бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Краснодаром».

В команде много голодных до побед молодых игроков – Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин. Нужно только точечное усиление», – сказал Кузнецов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол 2DROTS ЦСКА Николич Марко Кузнецов Дмитрий
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Комментарии (6)
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В "Спартаке" играют прост
1749301185
Еще одно чудо для коней...берите его, он для иго-го топ будет
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Красногорск_Фан
1749302644
Скорей уж с этим тренером повторят максимальное достижение тудротиков. Дойдут аж до 1/126 кубка России
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Интерес
1749304095
Оставим тебя для более славных дел.Жди...
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Plyash
1749307872
А ты , простите , "точечное усиление" в каком месте ?
Ответить
Хулиганин
1749317274
Точечное усиление? Ну после ТуДротс, только Дзюба.
Ответить
За Московский ЦСКА
1749321187
Так Николичу тоже требовалось точечное усиление. И где теперь усиление,а где Николич? В ПФК ЦСКА, тренер не имеет права говорить об усилении.Тренер должен давать результат.Даже если ему купят 11 инвалидов. В общем ситуация бредовая и спонсоры ПФК ЦСКА должны поинтересоваться,как Клуб докатился до такого пиз..ца?
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