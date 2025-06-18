Бывший тренер 2DROTS может возглавить клуб Первой лиги

Бывший главный тренер 2DROTS, экс-футболист ЦСКА, «Эспаньола» и сборной России Дмитрий Кузнецов может возглавить тульский «Арсенал». При этом, существует возможность приглашения иностранного специалиста, если тот будет согласован с руководством Тульской области.
Сообщается, что перед клубом поставлена задача побороться за выход в РПЛ.
- Ранее пост главного тренера «Арсенала» покинул Александр Сторожук, перешедший в «Ахмат».
- Тульский клуб в минувшем сезоне стал 10-м в Первой лиге, набрав 41 очко в 34 матчах.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»