Бывший тренер 2DROTS может возглавить клуб Первой лиги

Бывший главный тренер 2DROTS, экс-футболист ЦСКА, «Эспаньола» и сборной России Дмитрий Кузнецов может возглавить тульский «Арсенал». При этом, существует возможность приглашения иностранного специалиста, если тот будет согласован с руководством Тульской области.

Сообщается, что перед клубом поставлена задача побороться за выход в РПЛ.