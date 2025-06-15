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  • Кузнецов сказал, кто сильнее – Акинфеев, Сафонов или Агкацев

Кузнецов сказал, кто сильнее – Акинфеев, Сафонов или Агкацев

Вчера, 20:34
7

Бывший главный тренер 2DROTS, экс-футболист ЦСКА, «Эспаньола», сборных СССР, СНГ и России Дмитрий Кузнецов оценил уровень вратаря ккрасно-синих Игоря Акинфеева.

«Есть ряд вратарей в РПЛ, которые сейчас на виду, но все совершают ошибки, ляпы есть у всех. А Акинфеев посмотрите, сколько в этом сезоне пропустил в ЦСКА. Статистика, выбор позиции, уверенность в игре, подсказ, лидерские качества – это на первый план выходит.

Для меня Акинфеев – лучший вратарь. Для меня он сильнее и Сафонова, и Агкацева. Вы же видели ляп Сафонова? Да, у всех бывает. Но ему 25 лет, Акинфееву 39. В этом возрасте он выглядит конкурентноспособным, соответствует всем параметрам вратарским, лидер команды», – сказал Кузнецов.

  • В минувшем сезоне 39-летний Акинфеев провел за ЦСКА 30 матчей, пропустил 21 гол, провел 14 игр на ноль.
  • 26-летний Матвей Сафонов в сезоне-2024/25 сыграл за «ПСЖ» в 17 встречах, пропустил 13 мячей, провел 7 матчей на ноль. Также в этом сезоне он принял участие в 1 встрече сборной России против Нигерии, пропустил 1 гол.
  • 23-летний Агкацев в минувшем сезоне сыграл в 34 встречах за «Краснодар», пропустил 29 мячей, провел 17 встреч на ноль. В текущем сезоне на его счету 2 матча за сборную России без пропущенных голов.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ ЦСКА Краснодар 2DROTS Акинфеев Игорь Сафонов Матвей Агкацев Станислав Кузнецов Дмитрий
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Комментарии (7)
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1750008998
НУ пусть Игорь будет опять №2(который ужк сезон),а эти делят первое место.
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да помойка, да позор
1750010126
все верно дима, конифеев лучший это точно
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alll-333
1750010438
А где же в обсуждении перехваленый Латышонок?
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1750013398
Кузнецов не открыл ничего нового,Акинфеев монстр среди вратарей,будут долго вспоминать его игру,как Яшина
Ответить
boris63
1750033313
Вот и я о том же.
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