Кузнецов сказал, кто сильнее – Акинфеев, Сафонов или Агкацев

Бывший главный тренер 2DROTS, экс-футболист ЦСКА, «Эспаньола», сборных СССР, СНГ и России Дмитрий Кузнецов оценил уровень вратаря ккрасно-синих Игоря Акинфеева.
«Есть ряд вратарей в РПЛ, которые сейчас на виду, но все совершают ошибки, ляпы есть у всех. А Акинфеев посмотрите, сколько в этом сезоне пропустил в ЦСКА. Статистика, выбор позиции, уверенность в игре, подсказ, лидерские качества – это на первый план выходит.
Для меня Акинфеев – лучший вратарь. Для меня он сильнее и Сафонова, и Агкацева. Вы же видели ляп Сафонова? Да, у всех бывает. Но ему 25 лет, Акинфееву 39. В этом возрасте он выглядит конкурентноспособным, соответствует всем параметрам вратарским, лидер команды», – сказал Кузнецов.
- В минувшем сезоне 39-летний Акинфеев провел за ЦСКА 30 матчей, пропустил 21 гол, провел 14 игр на ноль.
- 26-летний Матвей Сафонов в сезоне-2024/25 сыграл за «ПСЖ» в 17 встречах, пропустил 13 мячей, провел 7 матчей на ноль. Также в этом сезоне он принял участие в 1 встрече сборной России против Нигерии, пропустил 1 гол.
- 23-летний Агкацев в минувшем сезоне сыграл в 34 встречах за «Краснодар», пропустил 29 мячей, провел 17 встреч на ноль. В текущем сезоне на его счету 2 матча за сборную России без пропущенных голов.
Источник: Legalbet