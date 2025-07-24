Кузнецов не разделяет восторгов от Жерсона: «Абсолютно рядовой футболист»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил дебют полузащитника Жерсона в «Зените».

«На Жерсона посмотрел, ничего особенного пока в первой игре. Абсолютно рядовой футболист. Надо смотреть его в играх против «Спартака», ЦСКА, «Краснодара». Вот если Жерсон там себя проявит, можно сказать, что удачный трансфер», – сказал Кузнецов.