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  • Кузнецов не разделяет восторгов от Жерсона: «Абсолютно рядовой футболист»

Кузнецов не разделяет восторгов от Жерсона: «Абсолютно рядовой футболист»

Сегодня, 17:28
8

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил дебют полузащитника Жерсона в «Зените».

«На Жерсона посмотрел, ничего особенного пока в первой игре. Абсолютно рядовой футболист. Надо смотреть его в играх против «Спартака», ЦСКА, «Краснодара». Вот если Жерсон там себя проявит, можно сказать, что удачный трансфер», – сказал Кузнецов.

  • Жерсон перешел в «Зенит» этим летом из «Фламенго».
  • Петербуржцы заплатили за бразильского полузащитника 25 миллионов евро.
  • Жерсон планирует учить русский язык.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Жерсон Кузнецов Дмитрий
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Комментарии (8)
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...уефан
1753368366
...видать, не обслуживается Митька Кузнецов в Газпромбанке...
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Цугундeр
1753368418
Спрыгну с образа дебила.(если дадут)).. Вот здесь согласен с Димой. Пришёл дорогой дядька по вызову. Сделал стриптиз поперёк поля.. Поиграл в мачо. Дальше-то что? Да что обычно. Гарцевание по периметру штрафной. Малком и Клава были ,хотя- бы, молодыми и голодными до успехов.. Этот монстр, судя по всему уже понял свою задачу. Хотя...Дай Бог ,чтобы я был не прав.)
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ZAITZEFF2011
1753369409
Не сказал бы что Кузнецов был заурядным футболистом.
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Дубина
1753369542
Очередной ненужный "игрочишка"! Был бы ТОП игрок как его расхваливают блохастые и мега эксперты с газпром тв то играл бы в топ клубе европы а не в аля - зяните)))
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FWSPM
1753369566
как же так? тут из всех бачков вещают что это уникальный футболист просто находка. Еще бы ведь благодаря ему смогли унести ноги от прохина и мелехина...правда как обычно не без помощи судьи но это уже мелочи конечно))
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werbansky
1753369698
Народ сюда stavka-prognoz.ru Сегодня вечером играем!
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FWSPM
1753369711
на этом фоне разглагольствования про уникальный для нашего чемпионата дриблинг бэушного короля америки как то и поутихли, а до этого разговоров тоже много было. Есть мнение что на команды из верхней пятерки этих чудо игроков не хватит нужно срочно еще 100 млн евро на усиление !
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