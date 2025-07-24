Жерсон рассказал, у кого будет учиться русскому языку

Новичок «Зенита» Жерсон будет изучать русский язык.

«Я точно должен попытаться выучить его. Очень сложно не иметь возможности коммуницировать на полную. Буду очень стараться и думаю, что обращусь за помощью к профессионалу.

Обязательно обращусь за помощью к Нино, который явно показывает большие успехи в этом», – сказал Жерсон.