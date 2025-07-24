Жерсон рассказал, у кого будет учиться русскому языку

Новичок «Зенита» Жерсон будет изучать русский язык.
«Я точно должен попытаться выучить его. Очень сложно не иметь возможности коммуницировать на полную. Буду очень стараться и думаю, что обращусь за помощью к профессионалу.
Обязательно обращусь за помощью к Нино, который явно показывает большие успехи в этом», – сказал Жерсон.
- Жерсон перешел в «Зенит» этим летом из «Фламенго».
- Петербуржцы заплатили за бразильского полузащитника 25 миллионов евро.
- Следующий соперник «Зенита» – «Рубин».
Источник: телеграм-канал Романа Кольцова