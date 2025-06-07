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2DROTS объявили об уходе Кузнецова с поста главного тренера

Вчера, 21:38
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Дмитрий Кузнецов покинул пост главного тренера 2DROTS. Бывший игрок ЦСКА, «Эспаньола» и сборной СССР возглавлял медийный клуб с 2021 года.

«С огромной болью в сердце сообщаем о совместном решении прекратить сотрудничество клуба с нашим главным тренером. Это не только нелeгкий шаг, но и глубокая, болезненная перемена в сердце каждого, кто причастен к 2DROTS.

Мы начали сотрудничать с Дмитрием Викторовичем с МКС-2, за это время он стал не просто тренером – он был и остаeтся настоящим лидером, человеком, который вложил душу в развитие нашей команды, верил в каждого игрока и стремился к победе в каждом матче. Его знания, страсть и самоотверженность всегда вдохновляли нас на победы и всегда были маяком на нашем пути.

Сегодня мы прощаемся с Дмитрием Викторовичем в статусе главного тренера, но он навсегда останется частью нашей легендарной совместной истории. Мы благодарны ему за всe, что он сделал для клуба. Это конец эпохи, которая была, есть и будет важна и значима для всех нас.

Дмитрий Викторович, спасибо вам за работу, за вашу страсть, ваше время, которое вы посвятили каждому из нас. Вы останетесь навсегда в наших сердцах, и мы будем помнить о вас как о любимом и родном человеке, который был с нами с самого начала и помог стать самым титулованным клубом за всю историю Медиалиги», – говорится в сообщении 2DROTS.

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Источник: телеграм-канал 2DROTS
2DROTS Кузнецов Дмитрий
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Комментарии (1)
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АК 68
1749327952
Не так просто ушёл, ждите в ЦСКА.
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