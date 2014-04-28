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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
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Вадим Гаранин
Новости
Вадим Гаранин - новости
Нижний Новгород
Россия
29 ноября 1970 (55)
Тренер
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Новости
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Фото
Чемпион РПЛ в составе «Спартака» вошел в тренерский штаб «Пари НН»
10 июня
Вылетевший из РПЛ «Пари НН» выбрал тренера на следующий сезон
7 июня
Видео
Тренер «Пари НН»: «Будем делать, что должны, несмотря на плакатики и прочую х…»
12 мая
6
Тренер «Пари НН» Гаранин прокомментировал упущенную победу над ЦСКА
11 мая
3
РПЛ. «Пари НН» проиграл «Ахмату» (0:2) в дебютном матче Гаранина
3 мая
1
«От безнадеги»: Губерниев – о тренерском назначении в РПЛ
1 мая
2
Фото
«Пари НН» объявил о назначении нового тренера
29 апреля
7
«Унижение нашего футбола»: Мостовой возмущен тренерским назначением в РПЛ
28 апреля
14
Будущий главный тренер «Пари НН» покинул свой клуб
28 апреля
1
Детали назначения в «Пари НН» тренера из Медиалиги
27 апреля
2
Стало известно, кто возглавит «Пари НН» вместо Шпилевского
26 апреля
8
Раскрыта зарплата Гаранина в Медиалиге
2025.02.01 12:52
3
Фото
«Черноморец» уволил Гаранина
2024.08.26 00:10
1
Гаранин вел переговоры с топ-клубом РПЛ
2023.09.07 10:27
Названы два главных кандидата на замену Евсееву в «Факеле»
2023.09.05 21:08
3
Орлов: «Как можно было назначить Гаранина в «Сочи» и Олича в ЦСКА?»
2023.01.18 18:10
«Ну куда ты лезешь?». Орлов назвал человека, который «развалил» «Сочи»
2023.01.12 18:15
4
Гаранин прокомментировал новость о том, что он покинул «Сочи» из-за конфликта с игроками
2023.01.12 15:49
Гаранин назначен главным тренером «Енисея» («РБ Спорт»)
2023.01.12 13:59
1
Гаранин рассказал о предложении Галицкого работать в системе «Краснодара»
2023.01.12 08:08
Гаранин сделал заявление о возвращении в «Енисей»
2023.01.07 13:13
Гаранин близок к возвращению в «Енисей»
2023.01.07 10:17
1
Гаранин порассуждал о возможном переходе РФС в Азию
2022.12.29 13:05
1
Гаранин раскрыл подробности ухода из «Сочи». На его место пришел Бердыев
2022.12.28 15:03
2
В шорт-листе «Пари НН» остались 4 тренера. Клуб примет решение до 27 декабря
2022.12.24 11:11
1
«Пари НН» выбирает между четырьмя тренерами
2022.12.21 18:21
«Енисей» хочет вернуть Гаранина, уволенного из «Сочи»
2022.12.15 22:22
1
«Рубин» выбирает между тремя тренерами. Каррера – в их числе («РБ Спорт»)
2022.12.12 15:14
2
Гаранин: «Был интерес от «Рубина», общался с Галицким. Но сейчас склоняюсь к другому варианту»
2022.12.06 11:33
1
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