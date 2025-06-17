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Денис Попов
Новости
Денис Попов - новости
Россия
4 февраля 1979 (47)
Тренер
Статистика
Новости
Клуб Первой лиги уволил главного тренера через 2,5 месяца после назначения
14 апреля
Фото
Бывший игрок ЦСКА и сборной России возглавил клуб Первой лиги
29 января
2
«Черноморец» определился с тренером на замену Евсееву
25 января
2
«Черноморец» принуждают назначить тренера, которого клуб не хочет
22 января
1
Чемпион России в составе ЦСКА возглавил «Муром» – известна зарплата
2025.06.17 08:25
2
Попов рассказал, где зарабатывал больше – в ЦСКА или в «Кубани»
2022.12.30 12:05
1
«Позвонил мне и смеется». Экс-помощник Юрана рассказал, как тренера увольняли из «Химок»
2022.12.30 11:45
1
Экс-тренер «Химок» отреагировал на обвинения Юрана в попытке организовать договорной матч
2022.12.30 09:55
2
«В «Уфе» футбола уже мало». Попов прокомментировал отставку после двух месяцев в клубе
2022.10.26 19:23
Стало известно, кто возглавит «Уфу» вместо Попова
2022.10.26 13:18
Газизов объяснил отставку Попова. Тренер пробыл в «Уфе» два месяца
2022.10.26 12:34
1
Фото
«Уфа» уволила Попова. Он тренировал команду два месяца
2022.10.26 11:40
Газизов хочет уволить Попова из «Уфы» в среду. Лидеры команды намерены отстоять тренера
2022.10.26 01:17
1
«Уфа» выбирает нового тренера из двух кандидатов
2022.08.17 12:00
«Уфа» ищет нового тренера. Клуб может возглавить экс-форвард ЦСКА
2022.08.16 23:27
Зырянов, Семшов, Бояринцев и Ярошик получили тренерские лицензии Pro
2020.06.12 17:23
1
Денис Попов: «Зенит» просто великолепен! А «Спартак» – дрова, что он может?»
2018.08.17 10:30
54
Попов: «Если Смолов перейдет из «Краснодара» в «Зенит», то променяет шило на мыло»
2018.01.09 08:31
5
Попов: «Большой состав – это головная боль Манчини, но хорошая боль»
2018.01.09 06:06
Попов: «Вернблум – машина, конечно!»
2017.11.01 10:04
16
Попову не важен уровень соперников сборной России в товарищеских матчах
2017.10.05 06:55
Бывший форвард ЦСКА Попов готов возглавить «Спартак»
2017.09.12 09:08
29
Попов дал Каррере еще два-три тура до увольнения
2017.08.21 08:30
14
Попов: «Никаких сверхъестественных задач Манчини перед Кокориным и Дзюбой не ставит»
2017.07.26 11:14
3
Попов: «Пока оценивать работу Манчини в Петербурге рано»
2017.07.26 08:17
1
Денис Попов: «Спартак» в этом году обновился удачно – и команда заиграла»
2017.04.18 14:10
8
Денис Попов: «Если бы Гинер руководил «Зенитом», то мог бы выиграть с ним Лигу чемпионов»
2017.04.18 12:23
16
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