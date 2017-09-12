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    Бывший форвард ЦСКА Попов готов возглавить «Спартак»

    Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов, который сейчас работает главным тренером «Дружбы», признался, что ответит положительно на потенциальное предложение возглавить «Спартак», сообщает «Независимая спортивная газета». Экс-футболист уверен, что в этом нет ничего зазорного.

    – Теоретически – можете представить себя в будущем главным тренером московского «Спартака»?

    – А почему нет? Не думаю, что если мне когда-нибудь предложат возглавить «Спартак», то я отвечу: «Не-не-не, я ж в ЦСКА играл, я не могу!» Сами подумайте, ну это же бред!

    – То есть считаете, что ничего зазорного в этом не будет?

    – Болельщики и фанаты – это отдельная каста, у них свои правила. А у нас, спортсменов и тренеров, то есть профессионалов, – свои. Виктор Онопко играл в московском «Спартаке», а сейчас где работает? Правильно, в ЦСКА. Вчера был там, а сегодня уже здесь. Это нормальный процесс. Из «Реала» в «Барселону» люди тоже переходили, ничего страшного. Среди болельщиков есть адекватные и нормальные люди, которые это понимают

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2017 09:08
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2017, 14:00

      Давай в Кострому ехай, в тамошний срамтяк.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 12 сентября 2017, 18:39

      известный клуб Г.Федотова,для тех кто забил 100голов и больше-все знают? Так вот он играл за Спартак и ЦСКА(ЦДКА),его сын В.Федотов тренировал ЦСКА и Спартак(приводил к трофеям). Ребята,да я буду "ЗА"если Онопко выиграет с ЦСКА,а Попов со Спартаком..Интереснее будет. Да и нам будет о чём поспорить..

      1
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 12 сентября 2017, 17:47

      Бояринцев тоже готов теоретически возглавить Спартак, а выбрал Текстильщик из Иваново)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      rahataim 12 сентября 2017, 16:02

      да ты чтоо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Colonist 12 сентября 2017, 15:33

      Странно, что он желаемую зарплату не озвучил! :)

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 12 сентября 2017, 15:12

      попов попу гонять будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 12 сентября 2017, 14:17

      НЕ Нам Кони не нужны!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 12 сентября 2017, 13:12

      В Спартаке Каррерой довольны.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > DeutschlandUberAlles 12 сентября 2017, 15:12

      а все мы 9 местом

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 12 сентября 2017, 12:43

      Футболисты играют за бабло, а не за честь клуба. Вот, в чём дело.

      1
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 12 сентября 2017, 12:25

      vvv246 Хульк, ТЫ ДЕ6ИЛ?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > sochi-2013 12 сентября 2017, 12:44

      ... он просто минусит всё подряд.... На другом подобном ресурсе закончил выступление в 2016 году позиционируясь питерским.... Сегодня фигачил всё подряд.... А фигли, сидит недоступный под крышкой и упивается своей неуязвимостью... Есть ещё люди с неизведанными особенностями...)))

      6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > insider_retro 12 сентября 2017, 14:04

      Только это не он, а она... Если судить по страничке. Хочет, пусть занимается мастурбацией! Мужика, ясно дело, нет! :-)))

      6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > cska-62 12 сентября 2017, 14:24

      "Она" скорее блеф, как и всё в анкете... Многим сегодня видно наоткусывал (а).... Ладно, бывает... Удачи Вам и удачного результата вечером!!...))

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > insider_retro 12 сентября 2017, 15:47

      Спасибо. Будем надеяться! И верить!

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