Бывший форвард ЦСКА Попов готов возглавить «Спартак»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов, который сейчас работает главным тренером «Дружбы», признался, что ответит положительно на потенциальное предложение возглавить «Спартак», сообщает «Независимая спортивная газета». Экс-футболист уверен, что в этом нет ничего зазорного.

– Теоретически – можете представить себя в будущем главным тренером московского «Спартака»?

– А почему нет? Не думаю, что если мне когда-нибудь предложат возглавить «Спартак», то я отвечу: «Не-не-не, я ж в ЦСКА играл, я не могу!» Сами подумайте, ну это же бред!

– То есть считаете, что ничего зазорного в этом не будет?

– Болельщики и фанаты – это отдельная каста, у них свои правила. А у нас, спортсменов и тренеров, то есть профессионалов, – свои. Виктор Онопко играл в московском «Спартаке», а сейчас где работает? Правильно, в ЦСКА. Вчера был там, а сегодня уже здесь. Это нормальный процесс. Из «Реала» в «Барселону» люди тоже переходили, ничего страшного. Среди болельщиков есть адекватные и нормальные люди, которые это понимают