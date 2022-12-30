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  • Экс-тренер «Химок» отреагировал на обвинения Юрана в попытке организовать договорной матч

Экс-тренер «Химок» отреагировал на обвинения Юрана в попытке организовать договорной матч

30 декабря 2022, 09:55
2

Денис Попов, бывший помощник Сергея Юрана в «Химках», прокомментировал информацию о том, что подмосковный клуб уволил Юрана за попытку организовать договорной матч.

«Даже не знаю, как это назвать. Бред сумасшедшего какой‑то. Кто‑то пустил фейк, но для чего — неизвестно.

Самое интересное, что нам этот матч вообще ничего не гарантировал. Плюс ко всему нужно знать одного и второго тренера, чтобы понимать — никто из них никогда бы такой ерундой не занимался», — сказал Попов.

  • Журналист Иван Карпов обвинил специалиста в попытке сыграть договорной матч с «Ростовом» в конце прошлого сезона.
  • Инсайдер утверждал, что это стало причиной увольнения Юрана из «Химок».
  • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей Попов Денис
Комментарии (2)
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Тазит
1672386671
Какая-то запоздалая реакция. А на развал СССР он не отреагировал?
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eugen-han
1672389215
Сейчас можно говорить всё что угодно задним числом, но то, что химки нагло тащили судьи в последних матчах при Юране,- это факт. Один судья даже отстранён пожизненно. Можно сказать, что сейчас с Химками происходит справедливая метаморфоза по принципу - лучше поздно, чем никогда(отложенный вылет на сезон).
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