Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Экс-тренер «Химок» отреагировал на обвинения Юрана в попытке организовать договорной матч

    Денис Попов, бывший помощник Сергея Юрана в «Химках», прокомментировал информацию о том, что подмосковный клуб уволил Юрана за попытку организовать договорной матч.

    «Даже не знаю, как это назвать. Бред сумасшедшего какой‑то. Кто‑то пустил фейк, но для чего — неизвестно.

    Самое интересное, что нам этот матч вообще ничего не гарантировал. Плюс ко всему нужно знать одного и второго тренера, чтобы понимать — никто из них никогда бы такой ерундой не занимался», — сказал Попов.

    • Журналист Иван Карпов обвинил специалиста в попытке сыграть договорной матч с «Ростовом» в конце прошлого сезона.
    • Инсайдер утверждал, что это стало причиной увольнения Юрана из «Химок».
    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Что вдохновляло нас в 2022 году. Авторы «Бомбардира» радуются ярким событиям и подвигам некоторых героев 21
    Медиаклуб «Броуки» пригласил Юрана на пост главного тренера
    Юран оценил решение Сычевого перейти из «Оренбурга» в «Крылья Советов» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +130

      eugen-han 4 минуты назад

      Сейчас можно говорить всё что угодно задним числом, но то, что химки нагло тащили судьи в последних матчах при Юране,- это факт. Один судья даже отстранён пожизненно.
      Можно сказать, что сейчас с Химками происходит справедливая метаморфоза по принципу - лучше поздно, чем никогда(отложенный вылет на сезон).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1506

      Тазит 46 минут назад

      Какая-то запоздалая реакция.
      А на развал СССР он не отреагировал?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11