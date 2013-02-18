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Гус Хиддинк
Новости
Гус Хиддинк - новости
Нидерланды
8 ноября 1946 (79)
Тренер
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Публикации
Хиддинк честно высказался о перспективах Батракова
14 октября
1
Хиддинк высказался о снятии бана с России
27 сентября
6
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
29 августа
4
Хиддинк обратился к Трампу
7 июля
11
Хиддинк – игрокам сборной России перед четвертьфиналом Евро-2008: «Надерите задницу этим голландцам»
16 июня
8
Хиддинк отреагировал на обвинения России в допинге на Евро-2008
14 июня
5
Хиддинк охарактеризовал Аршавина тремя словами
29 мая
9
Хиддинк назвал условие для переезда в Россию
3 мая
2
Видео
Акинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
8 апреля
Хиддинк описал Семака тремя словами
28 февраля
Павлюченко назвал лучшего тренера сборной России: «Он с другой планеты»
25 февраля
1
Хиддинк отреагировал на слова Игнашевича о лучшем тренере сборной России в 21-м веке
18 февраля
13
Кержаков поспорил с Игнашевичем о выборе лучшего тренера сборной России в 21-м веке
10 февраля
6
Хиддинк высказался о возможном возвращении России на международные турниры
3 февраля
2
Обращение Хиддинка к российским футбольным клубам
17 января
14
Хиддинк обозначил, когда станет возможно снятие бана с России
3 января
3
Хиддинк определил лучшего российского футболиста
2 января
3
Хиддинк – о возвращении российского футбола: «Как только ваш большой босс принесет мир»
2025.12.28 22:16
6
Черчесов ответил, чем сборная России на ЧМ-2018 была лучше команды, выигравшей бронзу Евро-2008
2025.12.19 00:12
2
Хиддинк заявил о важности совместной игры Сафонова и Забарного
2025.12.11 19:11
Фото
Лига чемпионов. ПСВ на глазах Хиддинка уступил «Атлетико» (2:3), экс-спартаковец забил
2025.12.10 00:54
Хиддинк назвал россиянина, который в прайме был сильнее Дембеле: «Жаль, он не выиграл «Золотой мяч»
2025.12.05 13:51
14
Хиддинк высказался о смерти Симоняна
2025.11.24 18:51
Быстров предложил воскресить тренера для «Спартака»
2025.11.18 13:07
2
Хиддинк объяснил уникальность Акинфеева
2025.11.14 16:58
3
Рабинер оценил решение Узбекистана назначить Каннаваро
2025.10.09 15:58
Хиддинк предложил провести турнир с участием четырех команд
2025.09.09 10:18
6
Стало известно состояние 78-летнего Хиддинка
2025.08.11 12:31
4
Хиддинк назвал условие для приезда в Россию
2025.07.11 12:38
Черчесов сравнил составы сборной России на Евро-2008 и ЧМ-2018
2025.06.19 08:08
1
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Вчера, 23:17
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Вчера, 22:51
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Вчера, 22:40
4
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
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