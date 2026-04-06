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Гус Хиддинк
Материалы
Гус Хиддинк - материалы
Нидерланды
8 ноября 1946 (79)
Тренер
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Публикации
Десять лучших тренеров 21 века: профессионалы, изменившие футбол
Мы собрали десять тренеров, чьи достижения оставили неизгладимый след в истории.
06.04.2026 09:27
2
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
Помните такого?
09.11.2020 18:35
Марибору – 10 лет. Каким мы запомнили то поражение
Здесь все, что чувствовали и вы.
18.11.2019 12:05
27
«Лужники» возвращаются! Почему этот стадион – легендарный
Многие великие матчи были сыграны именно здесь.
11.11.2017 12:00
11
10 фактов о Кубке конфедераций, которые вы могли не знать
Лишь раз хозяева соревнований не выходили из группы. Тренер-легионер никогда не выигрывал Кубок конфедераций. А на матчи ходило и по 60 тысяч человек. «Бомбардир» собрал десять фактов о турнире, который через несколько дней стартует в России.
14.06.2017 13:55
3
«В молодости я грел сиденье на унитазе». Каким мы запомним Джона Терри
Защитник «Челси» Джон Терри покинет клуб по окончании сезона. В его карьере было много скандальных моментов. «Бомбардир» вспоминает главное из того, что легендарный капитан дал английскому футболу.
18.04.2017 13:00
3
«После ухода Хиддинка стало все равно, как сыграет сборная». О чем писали в твиттер на этой неделе
Провал сборной, стадион «Зенита», травма Коулмена – эти и другие важные темы в нашей традиционной рубрике.
25.03.2017 14:30
5
Хиддинк заменит Раньери в «Лестере». УЕФА может наказать «Ростов». Дайджест событий дня
«Арена Краснодар» может стать лучшей в мире. Ловчев обругал футбол «Спартака». Сборная Аргентины приедет на открытие «Лужников». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
27.02.2017 21:00
5
Хиддинк и еще 3 кандидата на пост тренера «Лестера»
«Лестер» уволил Клаудио Раньери. «Бомбардир» представляет наиболее вероятных претендентов на место в самом сенсационном клубе десятилетия, которому сейчас очень плохо.
27.02.2017 14:05
9
«Арсенал» Венгера, «Юнайтед» Фергюсона, «Челси» Конте и другие самые длинные победные серии в АПЛ
«Челси» выиграл 10-й матч подряд и закрепился как лидер до Рождества. «Бомбардир» выяснил, сколько еще игр нужно выиграть лондонцам, чтобы побить вечный рекорд Премьер-лиги по количеству побед подряд.
15.12.2016 14:00
7
Юбилей Гуса. 5 историй, которые делают Хиддинка крутым
Гусу Хиддинку – 70! «Бомбардир» вспоминает истории, которые доказывают: Гус – крутой.
08.11.2016 19:30
11
No Cherch in the wild. Почему Черчесову нельзя тренировать сборную России
Станислав Черчесов назначен главным тренером сборной России. «Бомбардир» объясняет, почему варианта кошмарнее быть не может.
11.08.2016 13:05
78
Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?
«Бомбардир» предлагает вам самим выбрать нового главного тренера сборной России. Вдруг РФС прислушается?
11.07.2016 19:00
22
Кто будет тренировать сборную России
Леонид Слуцкий ушел с поста тренера сборной России. «Бомбардир» изучил российскую прессу и собрал все фамилии, одна из которых − правильный ответ на главный вопрос года.
05.07.2016 13:00
16
Путин подписал закон о болельщиках. «Манчестер Сити» приобрел игрока «Уфы». Дайджест событий дня
Месси продолжит играть за Аргентину. ЦСКА расстанется с Широковым. Хиддинк намерен возглавить сборную Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
04.07.2016 21:15
9
1
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3
Главные новости
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
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Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
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Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
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«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
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