Статистика по турнирам

Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Товарищеские матчи 2007 Чемпионат мира 2006