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Гус Хиддинк
Статистика
Гус Хиддинк - статистика
Нидерланды
8 ноября 1946 (79)
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Англия. Кубок 2015/2016
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Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
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Команда
И
В
П
Н
Челси
4
3
1
0
Англия. Кубок, 1/4 финала
Эвертон
2 : 0
12.03.2016
Челси
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
5 : 1
21.02.2016
Манчестер Сити
Англия. Кубок, 1/16 финала
Милтон Кинс Донс
1 : 5
31.01.2016
Челси
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
2 : 0
10.01.2016
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