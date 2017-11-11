«Лужники» возвращаются! Почему этот стадион – легендарный

СССР − Бразилия. 4 июля 1965-го

Приезд лучшей команды мира Москва ждала с особым трепетом. В «Лужниках» собрались 105 000 болельщиков – и это не считая тех, кто смотрел матч на ступеньках. Особенно всех интересовала дуэль защитника Валерия Воронина с Пеле, но больше всех ее хотел сам Воронин. В 1964 году он получил титул лучшего футболиста страны и теперь должен был проверить свой уровень в дуэли с лучшим форвардом планеты.

Как признавался позднее сам Воронин, тренерский штаб не давал ему указаний играть строго с Пеле – это было его личное решение. Защитник не отходил от нападающего ни на шаг, но тот все равно находил моменты и отрывался. Два забитых гола и одна результативная передача шокировали Валерия и весь СССР – 0:3! «Я никогда не забивал сборной Советского Союза, возможно, именно поэтому меня перехлестывали эмоции», − заявил после матча Пеле.

На следующем Чемпионате мира сборная СССР завоевала четвертое место, но Воронин играл все меньшую роль в успехах команды. Попытка попасть на ЧМ-1970 закончилась для игрока провалом, а до этого футболист попал в аварию и серьезно переживал полученные травмы. Жизнь Валерия пошла под откос: у него развалилась семья, а сам Воронин ушел в глубокий запой. Погиб в возрасте 44 лет – в мае 1984-го его нашли с проломленной головой.

«Спартак» − «Реал». 30 сентября 1998-го

Перед матчем игроки «Спартака» оказались в неловкой ситуации. В чемпионате России они не замечали конкурентов, как вдруг ЦСКА раскатал красно-белых со счетом 4:1. Это было первое поражение «Спартака» в дерби в российский период, и воспринималось болельщиками крайне болезненно. Игра с «Реалом» была возможностью красиво исправиться.

На фоне спартаковцев Роберто Карлос, Редондо и Карамбе смотрелись уверенно и даже немного вальяжно. К тренерской скамейке «Лужников» неспешно побрел усатый Гуус Хиддинк и присел на замерзшее тренерское кресло.

Встал с него будущий главный тренер сборной России почти со стартового свистка. «Спартак» ни в чем не уступал мадридцам: Титов и Цымбаларь переигрывали в центре поля Редондо, а Роберто Карлос регулярно фолил на Робсоне. Но в тот морозный сентябрьский вечер счет открыли именно гости: после одной из атак первым на добивании оказался Рауль.

Разминка запасных «Реала» превратилась в тревожный просмотр матча, будто игроки ожидали предстоящей катастрофы. И она случилась. С интервалом в пять минут Цымбаларь и Титов наколотили голы в ворота не самого надежного Бодо Иллгнера и принесли «Спартаку» сенсационную победу.

Ровно через девять лет сбривший усы Гус Хиддинк на этом же месте одолеет сборную Англии.

«Спартак» − «Арсенал». 22 ноября 2000-го

В день матча температура воздуха опускалась до -15˚, что не остановило фанатов красно-белых. 70 000 болельщиков заполнили «Лужники», и многие из них по приходу на стадион были приятно удивлены. По решению руководства «Спартака» в качестве меры по противодействию морозу было разрешено продавать спиртное. Это ход взбодрил тогда многих зрителей.

Едва игроки «Арсенала» вышли на поле, как тут же стали ежиться от холода. Капитан «канониров» Мартин Киоун призывал Пьерлуиджи Коллину как можно скорее начать матч; стоявший рядом Егор Титов был совсем не против. От холода капитана «Спартака» не спасали даже белые перчатки, из-за чего Егор регулярно прогревал руки выдохами изо рта. Поле стадиона «Лужники» тоже напрягало: многие его части были охвачены гололедицей, а нормальный газон прослеживался лишь ближе к центру.

В таких суровых условиях первым забил «Арсенал»: Тьерри Анри с мячом оттянул на себя двух защитников, сделал передачу на Силвиньо, который обыграл Филимонова и вкатил в пустые ворота. Но затем все перевернулось. «Спартак» завладел подавляющим преимуществом и отправил в ворота «Арсенала» четыре гола. Особенно хороша была связка Робсон-Маркао: бразильцы сообразили на двоих три мяча в ворота Маннингера.

Мало у кого из болельщиков тогда были мобильные телефоны. Большинство поздравляло друзей и родственников с победой через таксофон, который работал неподалеку от «Лужников». Никто тогда не думал, что разгром «Арсенала» станет последней хорошей новостью. В следующих пяти матчах «красно-белые» набрали одно очко и завершили групповой турнир ЛЧ на последнем месте.

Матч с «Арсеналом» стал последним громким успехом для дуэта бразильцев. Через месяц с небольшим Робсон уехал в Японию, а Маркао был сослан Романцевым в дубль и затем продан в «Санкт-Паули». Немцы очень рассчитывали на помощь «покорителя «Арсенала», но в тот момент Маркао начал получать серию травм – они преследовали его вплоть до конца карьеры.

Россия − Англия. 17 октября 2007-го

Этого матча ждали все. Сборную России недавно возглавил Гус Хиддинк, но пока каких-то серьезных изменений в ее игре не наблюдалось. В первой игре сборная Англии разгромила нашу команду 3:0 и оторвалась на пять очков. В случае поражения или ничьи в этой встрече россияне де-факто лишались шансов на Евро-2008. К ответной встрече англичане подходили самоуверенными. Так, сразу после разгрома на «Уэмбли» диктор произнес: «Билеты в Австрию уже почти в кармане!».

В «Лужники» пришли 70 000 россиян, чтобы поддержать сборную в одной из главных матчей десятилетия. Все они помнили, как англичане освистали наш гимн на «Уэмбли», поэтому в этот раз стадион жестко перекричал всех гостевых фанатов и очень задорно и слаженно пропел национальные куплеты.

Начало матча осталось за англичанами, которые и открыли счет: после скидки Майкла Оуэна забил Уэйн Руни. На повторе хорошо видно, что нападающий «МЮ» находился в офсайде, но арбитр этого не заметил. Связной игры у наших не получалось, зато удалось сыграть на сверхэмоциях. Дубль Романа Павлюченко свел с ума всю Россию и подарил нам историческую победу – 2:1! Победу, которая благодаря помощи хорватов в последнем туре окажется решающей.

А потом случится поездка на Евро-2008, матч с Голландией и, наверное, самая радостная ночь в нашей жизни.

«МЮ» − «Челси». 21 мая 2008

В день матча московское метро оказалось перегружено. Но если к этому столичные жители привыкли, то к обилию английской речи – вряд ли. Весь город был обклеен афишами финала Лиги Чемпионов с «МЮ» и «Челси». Никаких драк с англичанами тогда не было. Москвичи радостно делились на «красных» и «синих», фотографируясь с шумными гостями и даря им памятные сувениры.

На первом иностранном матче в «Лужниках» веселье началось почти сразу. На 26-й минуте потрясающий по красоте навес защитника замкнул Криштиану Роналду. Но этот гол победу не принес: на 42-й минуте Фрэнк Лэмпард подкараулил отскок после серии рикошетов и поразил ворота Ван Дер Сара – 1:1.

Позднее Лэмпард в своей автобиографии расскажет откровенную предысторию этого гола. Незадолго до матча у него умерла мама: «Я стоял в туннеле стадиона «Лужники» и ощущал, будто к моим ногам приставлены гири. Я не знал, что делать и через молитву попросил помощи у мамы − после чего вдруг почувствовал прилив сил».

Тот матч завершился вничью в основное и дополнительное время. В серии пенальти долгое время лидировали футболисты «Челси», но при решающем пятом ударе случилось знаменитое падение Джона Терри и попадание в штангу. Вслед за Терри 11-метровый не забил вальяжно подошедший к мячу Николя Анелька. Та победа остается последней для «МЮ» в Лиге Чемпионов. Еще дважды команда Алекса Фергюсона доходила до финала, но всякий раз уступала блистательной «Барселоне» Гвардиолы.

Джон Терри через несколько дней после московского финала публично извинится перед болельщиками. Его мечта сбудется через четыре года, когда во все той же серии пенальти будет сломлена «Бавария».

ЦСКА − «Реал». 21 февраля 2012-го

За несколько минут до начала матча стадион «Лужники» забился полностью. На трибунах виднелись болельщики с самыми разными шарфами: от армейских до… спартаковских. Все они приехали поддержать ЦСКА в матче с одним из сильнейших клубов мира. На улице стоял лютый мороз: было лишь на несколько градусов теплее, чем в матче «Спартак» − «Арсенал» 12-летней давности. Запасные игроки «Реала» оказались максимально подготовлены к февральским морозам. Часть футболистов запаслась стаканчиками, наполненными горячим чаем. Другие же надели на себя все, что только можно было, включая термобелье, две пары шапок и даже большие голубые пакеты. Невозмутимым оставался только Жозе Моуринью.

Еще по ходу первого тайма «Реал» вышел вперед: пребывавший на самом пике карьеры Роналду снова забил в «Лужниках». Целая толпа мадридских фанатов громко встретили забитый мяч. Часть из них были из России. Испанцы же, непривычные к холоду, разогревали себя песнями, разговорами и алкоголем – в этот день его продаже особо не препятствовали.

Кульминация матча случилась в добавленное время. Последовал навес в штрафную «Реала», где первым к отскочившему мячу успел Понтус Вернблум – 1:1! Это был тот самый миг, ради которого стоило отпрашиваться с работы или приехать на стадион с другого города. «Вместе со мной сидели два болельщика с шарфами «Реала». Весь матч они старались хранить верность мадридскому клубу, но гол Вернблума отпраздновали так же эмоционально, как и мы», − после матча заявил болельщик ЦСКА Максим Кузьмин.

Увы, в ответной игре 1/8 финала «Реал» уничтожил ЦСКА – 4:1. Один из пропущенных голов стал следствием грубой ошибки Сергея Чепчугова, для которого матч в «Лужниках» стал последним ярким эпизодом в карьере. В дальнейшем ЦСКА оккупирует четвертое место в групповых раундах ЛЧ, а сам Чепчугов не сможет стать основным вратарем даже в родном «Енисее».