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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:19
Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
4
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
5
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Все новости
21:25
Где смотреть матч «Милан» – «Наполи»: 1/4 финала Лиги чемпионов
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21:20
Оффтоп
КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
1
21:00
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«Реал» против «Челси»! Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на топ-матч Лиги чемпионов
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
20:29
Оффтоп
Экс-хоккеист «Адмирала»: «Русские – законченные алкоголики, пьют до чертиков»
5
20:24
Ледяхов объяснил спад «Спартака»
1
20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
1
19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
5
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
2
18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
1
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
6
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
8
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
5
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
5
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
9
17:00
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Кто победит в матче «Милан» – «Наполи»? Забьет ли Хвича? Делайте ставки, получив 2000 рублей бесплатно
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3
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Хави Грасия - статьи
Тренер
Имя
Хави
Фамилия
Грасия
Команда
Лидс
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 мая 1970
Статистика
Новости
Статьи
Посты
02.09.2018 11:30
Он провалился в России, а сейчас устраивает сенсацию в АПЛ
Он изменил «Уотфорд», в который никто не верил.
6
06.02.2018 01:26
Бывший тренер «Рубина» громит «Челси». В самом конце!
Хавьер Грасия не мог попасть в десятку в РФПЛ, а в Англии сходу уничтожил чемпиона.
12
07.06.2017 20:00
Россия определилась с заявкой на Кубок конфедераций, Германия – тоже. Дайджест событий дня
«Реал» переманивает Де Хеа. Думбия снова будет работать со Слуцким. Жардим продлил контракт с «Монако». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
24
24.05.2017 20:00
Гризманн все ближе к «МЮ». Бердыев вернется в «Рубин». Дайджест событий дня
«Манчестер Юнайтед» будет платить Гризманну 14 млн евро в год. «Барселону» может возглавить Куман. Новосельцев намерен уйти из «Зенита». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
9
13.05.2017 22:00
Лоськов снова сыграл за «Локомотив». Слуцкий все ближе к работе в АПЛ. Дайджест событий дня
Чтобы уволить Грасию, «Рубину» нужно потратить 10 млн евро. «Уотфорд» готов поменять Маццарри на Слуцкого. Лоськов сыграл 12 минут против «Оренбурга». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
3
07.04.2017 11:45
«Урал» вышел в финал Кубка России. Как это было
«Урал» пробрался в финал Кубка России через кризисный «Рубин». Павел Зорапетян сходил на футбол в Екатеринбурге, став свидетелем исторического достижения оранжево-черной команды.
5
05.12.2016 16:00
Пять причин, почему «Рубин» удивит всех весной
Матч со «Спартаком» должен показать, что у команды Грасии большой потенциал уже сейчас. «Бомбардир» рассказывает, как «Рубин» готовится бороться за еврокубки после паузы в чемпионате.
4
08.08.2016 21:30
Мамаев, Азмун, Грасия и другие герои и антигерои 2-го тура РФПЛ
«Зенит» опять не забил, «Ростов» попрощался с Бердыевым, «Спартак» снова устроил веселье на домашней арене, а Смолов вырвался в лидеры гонки бомбардиров. Герои и антигерои, любопытные цифры и факты, все голы и многое другое – в оперативном обзоре 2-го тура РФПЛ от «Бомбардира».
11
01.08.2016 19:20
«Краснодар» разгромил «Томь». «Рубин» вдесятером поделил очки с «Амкаром». Завершился 1-й тур РФПЛ
Сегодня прошли два оставшихся матча первого тура чемпионата России. Обновленный казанский «Рубин» сыграл вничью с «Амкаром», а «Краснодар» крупно переиграл новичка – «Томь». «Бомбардир» следил за матчами в прямом эфире.
3
30.07.2016 16:50
Новый «Зенит», сенсационный «Рубин». Интриги чемпионата России 2016/17
«Краснодар» и «Спартак» постараются претендовать на что-то серьезное. «Локомотив» будет решать проблемы и выживать. Перед стартом сезона в РФПЛ «Бомбардир» отвечает на семь главных вопросов, которые волнуют каждого любителя российского футбола.
11
14.07.2016 16:20
Трансферное лето: кого купят ЦСКА, «Зенит» и «Рубин»
Чемпионат России лишился трех больших звезд: Халка, Мусы и Витселя. Компенсировать пока не получается, нет таких денег, которыми можно заманить солидных легионеров. «Бомбардир» разбирается, как это лето проживут топовые клубы страны.
15
12.07.2016 22:03
«Зенит» хочет расстаться с Кокориным. В «Рубине» начинается бунт. Дайджест событий дня
Витсель уходит в «Наполи», но ему на смену может прийти Сиссоко. Мамаев не хочет извиняться. Моуринью начал чистку состава. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
8
12.07.2016 10:00
Бердыев 2.0. Как «Рубин» собирается выбираться из болота РФПЛ
Одна из самых интересных команд в новом сезоне РФПЛ – «Рубин». В Казани новый главный тренер, который приехал из Испании, и вы о нем ничего не знаете. «Бомбардир» рассказывает, за что он будет получать 2,5 млн евро и какую команду будет строить.
10
27.05.2016 21:30
Моуринью официально возглавил «МЮ». «Томь» вышла в РФПЛ. «Кубань» вылетела в ФНЛ. Дайджест событий дня
Витсель останется в «Зените». Бускетс продлил контракт с «Барселоной». «Рубин» представил тренера Грасию. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
22.05.2016 21:00
Дзагоев не сыграет на Евро. Ещенко избили. Дайджест событий дня
Слуцкий объяснил, почему в сборной не будет игроков «Ростова». Бердыев близок к подписанию нового контракта. Ван Гаал покидает «МЮ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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