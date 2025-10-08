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Хави Грасия
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Хави Грасия - новости
Испания
1 мая 1970 (56)
Тренер
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Публикации
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Севилья» рассматривает семь кандидатов на пост главного тренера
2023.10.09 12:12
2
Фото
Бывший тренер Англии сменил Грасию в «Лидсе»
2023.05.03 12:39
АПЛ. «Арсенал» разгромил «Лидс» Грасии (4:1) и лидирует с 8-очковым отрывом
2023.04.01 18:56
Фото
Бывший тренер «Рубина» возглавил «Лидс»
2023.02.21 19:24
2
Экс-тренер «Рубина» может возглавить «Лидс»
2023.02.20 18:36
Фото
«Аль-Садд» стал чемпионом Катара под руководством экс-тренера «Рубина» Грасии
2022.02.21 21:23
Грасия уволен из «Валенсии». Команда идет в шести очках от зоны вылета
2021.05.03 14:49
Моуринью может возглавить «Валенсию»
2021.04.22 20:27
7
Фото
Грасия не включил Черышева в заявку на матч с «Реал Сосьедадом»
2020.09.28 15:58
5
Примера. «Валенсия» Грасии сыграла вничью с выходцем из Сегунды «Уэской», Черышев не попал в заявку
2020.09.26 18:53
Видео
«Валенсия» назначила экс-тренера «Рубина» Грасию
2020.07.27 20:20
1
Экс-тренер «Рубина» Грасия может возглавить «Сельту»
2019.10.29 10:52
«Уотфорд» уволил экс-тренера «Рубина» Грасию
2019.09.07 19:46
Жемалетдинов: «У молодого тренера не поборолся, закроет на это глаза. Не поборешься у Семина, прилетит»
2019.07.25 15:29
2
Экс-тренер «Рубина» Грасия может сменить Сарри в «Челси»
2019.06.04 19:32
1
Daily Record: экс-тренер «Рубина» Грасия может возглавить «Челси»
2019.04.15 16:53
5
АПЛ. «Эвертон» на 90+6 минуте ушел от поражения в игре с «Уотфордом»
2018.12.11 00:55
3
Грасия подпишет контракт с «Уофтордом» до 2021 года
2018.10.11 10:44
Грасия: «Работать в России очень тяжело»
2018.09.21 22:34
Хави Грасия: «Знаем, что «Уотфорд» в будущем займет свое место в турнирной таблице»
2018.09.14 06:06
5
Игрок «Уотфорда» Кэткарт: «Грасия очень суров. Например, он штрафует нас, если мы не занимаемся йогой»
2018.09.13 23:21
Грасия: «Можете считать «Уотфорд» новым «Лестером»
2018.09.08 19:05
4
Видео
Бывший главный тренер «Рубина» Грасия – лучший тренер АПЛ в августе
2018.09.07 13:29
7
Видео
Экс-тренер «Рубина» выдвинут на звание лучшего в АПЛ по итогам августа
2018.09.03 11:04
4
Грасия – о трех победах «Уотфорда»: «Секрет? Его нет»
2018.08.27 11:33
2
АПЛ. «Уотфорд» экс-тренера «Рубина» Грасии одержал третью победу подряд, обыграв «Кристал Пэлас»
2018.08.26 17:41
1
Чико: «В России есть клубы богаче «Рубина», но мы будем бороться»
2018.07.31 10:31
5
Грасия: «Многое изменилось для «Челси» после удаления, но «Уотфорд» играл хорошо»
2018.02.06 08:04
Фото
Бывший главный тренер «Рубина» возглавил «Уотфорд»
2018.01.21 22:05
4
1
2
3
4
5
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