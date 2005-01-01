Экс-тренер «Рубина» Грасия может возглавить «Сельту»

Руководство «Сельты» рассматривает кандидатуру Хави Грасии на пост главного тренера.
По информации Football Espana, 49-летний специалист может сменить Франа Эскриба, под руководством которого галисийцы провалили старт сезона.
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Руководство «Сельты» рассматривает кандидатуру Хави Грасии на пост главного тренера.
По информации Football Espana, 49-летний специалист может сменить Франа Эскриба, под руководством которого галисийцы провалили старт сезона.