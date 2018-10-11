Грасия подпишет контракт с «Уофтордом» до 2021 года

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом с клубом.

Агент испанского специалиста встретился с руководством клуба. Стороны обсудили вопросы по основным деталям соглашения. Контракт будет рассчитан до середины 2021 года.

Руководство «Уотфорда» довольно работой 48-летнего тренера. По этой причине контракт будет долгосрочным. Официально о подписании нового соглашения будет объявлено в ближайшие несколько недель.

В текущем сезоне «Уотфорд» набрал 13 очков и располагается на девятой строчке турнирной таблицы английской Премьер-Лиги.