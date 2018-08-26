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    АПЛ. «Уотфорд» экс-тренера «Рубина» Грасии одержал третью победу подряд, обыграв «Кристал Пэлас»

    «Уотфорд» провел матч третьего тура АПЛ против «Кристал Пэлас». Случилась третья победа подряд. Голами у хозяев отличились Роберто Перейра и Хосе Холебас. У гостей единственный мяч забил Вилфрид Заха.

    Команда экс-тренера «Рубина» Хави Грасии догнала в турнирной таблице «Ливерпуль» и идет второй.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

    Уотфорд – Кристал Пэлас – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Перейра, 53; 2:0 – Холебас, 71; 2:1 – Заха, 78.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2018 17:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 26 августа 2018, 19:25

      Это у нас они-"тренеришки",а на Запад возвращаются и опять специалистами становятся)))

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