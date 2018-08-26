АПЛ. «Уотфорд» экс-тренера «Рубина» Грасии одержал третью победу подряд, обыграв «Кристал Пэлас»

Это у нас они-"тренеришки",а на Запад возвращаются и опять специалистами становятся)))
«Уотфорд» провел матч третьего тура АПЛ против «Кристал Пэлас». Случилась третья победа подряд. Голами у хозяев отличились Роберто Перейра и Хосе Холебас. У гостей единственный мяч забил Вилфрид Заха.
Команда экс-тренера «Рубина» Хави Грасии догнала в турнирной таблице «Ливерпуль» и идет второй.
Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур
Уотфорд – Кристал Пэлас – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Перейра, 53; 2:0 – Холебас, 71; 2:1 – Заха, 78.