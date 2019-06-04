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    Экс-тренер «Рубина» Грасия может сменить Сарри в «Челси»

    Руководство «Челси» рассматривает кандидатуру главного тренера «Уотфорда» Хави Грасии, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, испанский специалист может возглавить столичную команду вместо Маурицио Сарри, если клуб не сумеет договориться о возвращении на «Стэмфорд Бридж» Фрэнка Лэмпарда.

    • Грасия тренирует «Уотфорд» с января 2018 года.
    • В сезоне-2018/19 команда под его руководством финишировала на 11-м месте в АПЛ, а также дошла до финала Кубка Англии.
    • С 2016 по 2017 год Грасия возглавлял «Рубин».

    Источник: Daily Mail

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    04.06.2019 19:32
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