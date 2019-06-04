Экс-тренер «Рубина» Грасия может сменить Сарри в «Челси»

...и...ЧТО? Слава Рубину?)))
Руководство «Челси» рассматривает кандидатуру главного тренера «Уотфорда» Хави Грасии, сообщает Daily Mail.
По информации источника, испанский специалист может возглавить столичную команду вместо Маурицио Сарри, если клуб не сумеет договориться о возвращении на «Стэмфорд Бридж» Фрэнка Лэмпарда.
- Грасия тренирует «Уотфорд» с января 2018 года.
- В сезоне-2018/19 команда под его руководством финишировала на 11-м месте в АПЛ, а также дошла до финала Кубка Англии.
- С 2016 по 2017 год Грасия возглавлял «Рубин».