Экс-тренер «Рубина» Грасия может сменить Сарри в «Челси»

Руководство «Челси» рассматривает кандидатуру главного тренера «Уотфорда» Хави Грасии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, испанский специалист может возглавить столичную команду вместо Маурицио Сарри, если клуб не сумеет договориться о возвращении на «Стэмфорд Бридж» Фрэнка Лэмпарда.