Daily Record: экс-тренер «Рубина» Грасия может возглавить «Челси»

«Челси» включил главного тренера «Уотфорда» Хави Грасию в список кандидатов на замену Маурицио Сарри.

Лондонцы хотят видеть во главе команды специалиста, который не будет предъявлять слишком высоких требований по трансферам и будет работать с предоставленными ему футболистами.

Контракт испанца с «Уотфордом» рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на три года. Клуб рассчитывает получить крупную компенсацию за тренер.