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    Daily Record: экс-тренер «Рубина» Грасия может возглавить «Челси»

    «Челси» включил главного тренера «Уотфорда» Хави Грасию в список кандидатов на замену Маурицио Сарри.

    Лондонцы хотят видеть во главе команды специалиста, который не будет предъявлять слишком высоких требований по трансферам и будет работать с предоставленными ему футболистами.

    Контракт испанца с «Уотфордом» рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на три года. Клуб рассчитывает получить крупную компенсацию за тренер.

    • После 34-х туров «Уотфорд» занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от седьмой строчки на одно очко.
    • В сезоне-2016/17 Грасия возглавлял «Рубин».

    Источник: Daily Record

    The Daily Record – шотландская таблоидная газета, базирующаяся в Глазго. Издается шесть дней в неделю и имеет тесное родство с английской The Mirror. На сегодняшний день является ведущим новостным брендом в Шотландии с общей аудиторией 3,1 миллиона.

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +68651

      Рубик Докоян 50 минут назад

      Быстрей Рома, наверное, продаст Челси, чем Грасия будет там тренером. У Уотфорда совсем другие задачи в АПЛ, чем у Челси, поэтому можно работать с теми игроками, что есть в команде.

      0
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      Рейтинг: +480

      Фанат Рубина 53 минуты назад

      Было бы неплохо Бомж питерский тренил челси, почему бы нашему Хави не дать возможность, хуже не будет, тренер он хороший что в очередной раз показывает какая все таки говно наша лига и менталитет зажиравшихся от бабла футболеров..
      как эмери в спартаке слилили, тык этому толком времени не дали а по накупили ему шлака и сказали выводи в лч

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6242

      parevg 1 час назад

      И тогда, с ним, Челси выйдет в чемпионшип...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3048

      Агасфер 1 час назад

      В шорт-листе он будет под номером 16. Так ему и скажут :"Твой номер-шеШнадцатый",на чистейшем аглицком.

      -1
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