Daily Record: экс-тренер «Рубина» Грасия может возглавить «Челси»

Быстрей Рома, наверное, продаст Челси, чем Грасия будет там тренером. У Уотфорда совсем другие задачи в АПЛ, чем у Челси, поэтому можно работать с теми игроками, что есть в команде.
«Челси» включил главного тренера «Уотфорда» Хави Грасию в список кандидатов на замену Маурицио Сарри.
Лондонцы хотят видеть во главе команды специалиста, который не будет предъявлять слишком высоких требований по трансферам и будет работать с предоставленными ему футболистами.
Контракт испанца с «Уотфордом» рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на три года. Клуб рассчитывает получить крупную компенсацию за тренер.
- После 34-х туров «Уотфорд» занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от седьмой строчки на одно очко.
- В сезоне-2016/17 Грасия возглавлял «Рубин».
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