Грасия: «Можете считать «Уотфорд» новым «Лестером»

Главная задача Уотфорда - сохранить прописку в АПЛ.
Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия прокомментировал тот факт, что после четырех туров АПЛ его команда идет без очковых потерь. Испанец предложил считать черно-желтых новым «Лестером».
«Мы настолько хорошо стартовали, что можете считать нас новым «Лестером». Я таких сравнений не боюсь. Этим моментом нужно насладиться, мы его заслужили», – сказал тренер.
Ранее Грасия работал в «Рубине».
Он провалился в России, а сейчас устраивает сенсацию в АПЛ