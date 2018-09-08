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    Грасия: «Можете считать «Уотфорд» новым «Лестером»

    Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия прокомментировал тот факт, что после четырех туров АПЛ его команда идет без очковых потерь. Испанец предложил считать черно-желтых новым «Лестером».

    «Мы настолько хорошо стартовали, что можете считать нас новым «Лестером». Я таких сравнений не боюсь. Этим моментом нужно насладиться, мы его заслужили», – сказал тренер.

    Ранее Грасия работал в «Рубине».

    Он провалился в России, а сейчас устраивает сенсацию в АПЛ

    Источник: The Sun

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    08.09.2018 19:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 9 сентября 2018, 02:26

      Главная задача Уотфорда - сохранить прописку в АПЛ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 21:31

      Трудно будет это сделать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 8 сентября 2018, 20:54

      А может, может.......

      2
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 8 сентября 2018, 19:42

      Скоро вы посыпитесь ,стоит один раз проиграть. Хотя вы молодцы

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