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Хави Грасия
Материалы
Хави Грасия - материалы
Испания
1 мая 1970 (56)
Тренер
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Публикации
Он провалился в России, а сейчас устраивает сенсацию в АПЛ
Он изменил «Уотфорд», в который никто не верил.
02.09.2018 11:30
6
Бывший тренер «Рубина» громит «Челси». В самом конце!
Хавьер Грасия не мог попасть в десятку в РФПЛ, а в Англии сходу уничтожил чемпиона.
06.02.2018 01:26
12
Россия определилась с заявкой на Кубок конфедераций, Германия – тоже. Дайджест событий дня
«Реал» переманивает Де Хеа. Думбия снова будет работать со Слуцким. Жардим продлил контракт с «Монако». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
07.06.2017 20:00
24
Гризманн все ближе к «МЮ». Бердыев вернется в «Рубин». Дайджест событий дня
«Манчестер Юнайтед» будет платить Гризманну 14 млн евро в год. «Барселону» может возглавить Куман. Новосельцев намерен уйти из «Зенита». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
24.05.2017 20:00
9
Лоськов снова сыграл за «Локомотив». Слуцкий все ближе к работе в АПЛ. Дайджест событий дня
Чтобы уволить Грасию, «Рубину» нужно потратить 10 млн евро. «Уотфорд» готов поменять Маццарри на Слуцкого. Лоськов сыграл 12 минут против «Оренбурга». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
13.05.2017 22:00
3
«Урал» вышел в финал Кубка России. Как это было
«Урал» пробрался в финал Кубка России через кризисный «Рубин». Павел Зорапетян сходил на футбол в Екатеринбурге, став свидетелем исторического достижения оранжево-черной команды.
07.04.2017 11:45
5
Пять причин, почему «Рубин» удивит всех весной
Матч со «Спартаком» должен показать, что у команды Грасии большой потенциал уже сейчас. «Бомбардир» рассказывает, как «Рубин» готовится бороться за еврокубки после паузы в чемпионате.
05.12.2016 16:00
4
Мамаев, Азмун, Грасия и другие герои и антигерои 2-го тура РФПЛ
«Зенит» опять не забил, «Ростов» попрощался с Бердыевым, «Спартак» снова устроил веселье на домашней арене, а Смолов вырвался в лидеры гонки бомбардиров. Герои и антигерои, любопытные цифры и факты, все голы и многое другое – в оперативном обзоре 2-го тура РФПЛ от «Бомбардира».
08.08.2016 21:30
11
«Краснодар» разгромил «Томь». «Рубин» вдесятером поделил очки с «Амкаром». Завершился 1-й тур РФПЛ
Сегодня прошли два оставшихся матча первого тура чемпионата России. Обновленный казанский «Рубин» сыграл вничью с «Амкаром», а «Краснодар» крупно переиграл новичка – «Томь». «Бомбардир» следил за матчами в прямом эфире.
01.08.2016 19:20
3
Новый «Зенит», сенсационный «Рубин». Интриги чемпионата России 2016/17
«Краснодар» и «Спартак» постараются претендовать на что-то серьезное. «Локомотив» будет решать проблемы и выживать. Перед стартом сезона в РФПЛ «Бомбардир» отвечает на семь главных вопросов, которые волнуют каждого любителя российского футбола.
30.07.2016 16:50
11
Трансферное лето: кого купят ЦСКА, «Зенит» и «Рубин»
Чемпионат России лишился трех больших звезд: Халка, Мусы и Витселя. Компенсировать пока не получается, нет таких денег, которыми можно заманить солидных легионеров. «Бомбардир» разбирается, как это лето проживут топовые клубы страны.
14.07.2016 16:20
15
«Зенит» хочет расстаться с Кокориным. В «Рубине» начинается бунт. Дайджест событий дня
Витсель уходит в «Наполи», но ему на смену может прийти Сиссоко. Мамаев не хочет извиняться. Моуринью начал чистку состава. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12.07.2016 22:03
8
Бердыев 2.0. Как «Рубин» собирается выбираться из болота РФПЛ
Одна из самых интересных команд в новом сезоне РФПЛ – «Рубин». В Казани новый главный тренер, который приехал из Испании, и вы о нем ничего не знаете. «Бомбардир» рассказывает, за что он будет получать 2,5 млн евро и какую команду будет строить.
12.07.2016 10:00
10
Моуринью официально возглавил «МЮ». «Томь» вышла в РФПЛ. «Кубань» вылетела в ФНЛ. Дайджест событий дня
Витсель останется в «Зените». Бускетс продлил контракт с «Барселоной». «Рубин» представил тренера Грасию. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
27.05.2016 21:30
5
Дзагоев не сыграет на Евро. Ещенко избили. Дайджест событий дня
Слуцкий объяснил, почему в сборной не будет игроков «Ростова». Бердыев близок к подписанию нового контракта. Ван Гаал покидает «МЮ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
22.05.2016 21:00
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