Пять причин, почему «Рубин» удивит всех весной

Состав сыгрался

Одной из проблем «Рубина» в начале сезона было огромное количество новичков. Приехавший из Испании новый главный тренер решил почти полностью перетасовать имевшийся у казанской команды состав. Из-за этого «Рубин» тяжело входил в сезон, что особенно сказалось на атакующих действиях. Первую победу «Рубин» одержал только в шестом туре, когда выиграл у «Урала». Сейчас ситуация обратная. Последнее поражение казанцы потерпели в Грозном больше месяца назад. С тех пор забито шесть мячей и пропущено всего два в пяти встречах. «В нашей команде все стараются друг друга понимать», – говорит сам Грасия о ситуации в «Рубине». Команда начинает подъем наверх.

Легионеры привыкают к чемпионату

«Никогда еще не играл в таких условиях. Постепенно привыкаю, но еще не до конца адаптировался», – рассказал полузащитник «Рубина» Саму после матча с ЦСКА. Понять российскую погоду игрокам, приехавшим из Испании, пока сложно. Хотя двухметровый бразилец Жонатас уже сейчас показывает свой результативный потенциал. Семь голов забил нападающий в 13-ти играх за «Рубин» в российской Премьер-лиге. Столько же в прошлом сезоне он наколотил за «Реал Сосьедад» за весь сезон в Примере. Если же еще и защитник Санчес начнет понимать слова Рыжикова и хоть немного разговаривать на русском, «Рубин» окончательно превратится в целостную команду.

Тренер учится на ошибках

Приход огромного количества легионеров – большой просчет Хавьера Грасии. Испанский тренер явно недооценил чемпионат, в который он попал. Здесь одной знакомой бандой ничего не выиграть. «Рубин» в тренера поверил, не став увольнять после первых провальных результатов. Грасия же продолжает трудиться и работать над собой. «Мое самое большое желание – сыграть в еврокубках с «Рубином», – представляет тренер задачу на нынешний сезон. Для выполнения таких грандиозных планов нужно много работать, но Грасия готов идти на жертвы. «Я буду трудиться и в отпуске, планировать сборы», – рассказал испанец. Таких тренеров в нашем чемпионате ценят.

Молодежь получит шанс

Пришедший из «Локомотива» Рифат Жемалетдинов пока не забивает, но все чаще привлекается Грасией к игре в основном составе. 12 матчей провел Жемалетдинов до зимней паузы, играя в среднем по 34 минуты. В основе осваивается и защитник Набиуллин, которому испанский тренер «Рубина» совершенно не запрещает подключаться к атакам. Возможно, что и другие молодые игроки во второй половине сезона станут ближе к выходу на поле. В «Рубине» талантов много, а молодежь в последнее время выходила на первые роли во многих матчах российского чемпионата.

«Рубин» ждет точечное усиление

Очевидно, что зимой «Рубин» снова выйдет на трансферный рынок. Но на этот раз приобретения команды будут уже оправданными. Никаких покупок охапки легионеров. Хавьер Грасия реалии чемпионата России наконец-то познал, хотя тщательно это скрывает. «Не будем отвлекаться на ожидания от трансферного периода. У нас впереди важная игра против лидера чемпионата. Мы думаем только об этом», – лукаво отвечает тренер «Рубина» на вопросы о возможных покупках. Уже сейчас ясно, что по потенциалу «Рубин» – российский суперклуб. Пусть пока вкладываемые средства и не окупаются результатом.

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