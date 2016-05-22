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  • Дзагоев не сыграет на Евро. Ещенко избили. Дайджест событий дня

Дзагоев не сыграет на Евро. Ещенко избили. Дайджест событий дня

У Дзагоева обнаружена травма

Один из лучших игроков минувшего сезона и едва ли не главная надежда сборной России не сможет сыграть на Чемпионате Европы. После матча с «Рубином» у Алана был обнаружен внутрисуставной перелом второй плюсневой кости. Восстановиться до начала турнира он точно не успеет. Вместо Дзагоева в сборную вызван Дмитрий Торбинский.

На защитника «Динамо» напали неизвестные

Сегодня утром Life.ru сообщил о нападении в центре Москвы на Range Rover, за рулем которого находился Андрей Ещенко. Футболист остановился на площади Никитских Ворот, после чего был атакован неизвестными. Избиение началось прямо в салоне машины, а продолжилось на улице. Однако позже Андрей опроверг информацию, заявив, что весь день находится дома. 

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Слуцкий объяснил, почему серебряные призеры РФПЛ не вписываются в сборную

После вчерашнего оглашения расширенного списка национальной команды к Евро многие были возмущены отсутствием в нем игроков «Ростова». Сегодня Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию, объяснив, что одного удачного сезона мало для участия в турнире такого уровня. Также главный тренер сборной заявил, что ведущую роль в успехе ростовчан сыграл Бердыев и легионеры команды.

Бердыев продлит контракт с «Ростовом», в случае погашения руководством долгов

Переговоры о продлении соглашения с тренером начались уже сегодня. Как сообщается, Курбан Бекиевич хочет остаться в команде, но с одним условием – руководство погасит долги перед всеми работниками клуба. Окончательное решение специалист озвучит в 27 мая.

Ростовчане узнали потенциальных соперников по квалификационному раунду ЛЧ

Не волнуйтесь: это последняя новость о «Ростове» на сегодня. Но не менее важная, чем две предыдущих. Серебряные призеры чемпионата узнали своих соперников по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Желто-синие, очевидно, попали в число насеянных, а потому им могут достаться: «Аякс», «Фенербахче», «Спарта» или «Андерлехт», также занявшие вторые строчки в своих чемпионатах. В данном списке нет украинского «Шахтера», входящего в число сеянных. Дело в том, что их с ростовчанами при жеребьевке, по понятным причинам, разведут.

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Юрий Семин возглавит «Динамо» в ФНЛ

Бело-голубые уже всерьез взялись за стратегию спасения из первого дивизиона. В частности, появилась информация о том, что клуб вскоре возглавит сам Юрий Семин, отдавший «Динамо» несколько лет игроцкой карьеры. Контракт прославленный специалист подпишет уже 25-го мая. Юрий Павлович отдыхал от футбола восемь месяцев после увольнения из «Анжи». Посмотрим, справится ли 69-летний специалист с еще более трудной задачей. Будет увлекательно – даже не сомневайтесь.

Ван Гаал намекнул на увольнение

Официально об увольнении голландца с поста тренера «Манчестер Юнайтед» объявлено пока не было. Однако британская пресса не сомневается, что это лишь вопрос времени. Сам Луи подтвердил слухи, произнеся на раздаче автографов фразу «Все кончено». Хотя клуб пока и не выступал с официальным заявлением, но двусмысленно трактовать подобную фразу сложно.

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Речь о хорвате Милане Баделе – игроке обоймы «фиалок». Недавно он заявил о желании покинуть клуб, что взбудоражило сразу несколько европейских команда. Помимо москвичей на Баделя также ведут охоту итальянцы – «Наполи» и «Рома». Чье же предложение окажется лучшим?

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Зинченко не станет продлевать контракт с «Уфой»

Весь год ходят слухи о трансфере талантливого полузащитника уфимцев в один из европейских клубов. Будучи в курсе интереса к его персоне, Александр решил не продлевать контракт, который истекает летом. Таким образом, совсем скоро Зинченко станет свободным агентом и сможет беспрепятственно уехать хоть в «Манчестер Сити», хоть в «Боруссию», если их интерес к игроку не остыл.

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Комментарии (12)
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serghio1990
1463940724
вместо дзагоева лучше бы касаева взяли или жиркова
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gunduzaqayev
1463944891
))))))))))
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Alexx22
1463946549
сборная стариков и пешеходов, пол состава старички, и особенно бразильский вратарь это предел мечтаний позор!!!
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zenit888
1463950318
Позор Слуцкому!!! Позорный ЦСКА!!! Выигрывают только с негретосами. Специально гнобят молодежь России, ради дебилов в защите. Самая худшая защита в стране и все это видят, обсуждают, но сделать ничего невозможно. В сборной одни старики и запасные. Кто рулит Российским футболом?
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Strig
1463974457
Соглашусь с предыдущим про слуцкого - всё остальное или оскорбительно или не печатно...
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lihindic
1463981743
согласен
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leomessi10
1463987613
Кстати все кто гонит на Слуцкого, я больше чем уверен, что вы с пеной у рта кричали, когда он вывел сборную на евро, какой он молодец, не то что Капелло. Чудики глупые)))
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Серёга Краснодарский
1463987890
Разочарован главным тренером. Начинал в сборной за здравие а закончит на евро ............ Что поменялось в сборной ( ?) после последнего чемпионата (кроме тренерского штаба)? правильно ничего. Бойцы вылетевшие из вышки, завсегдаи скамейки запасных, неизвестные немцы , тихоходы защиты в сборной а где Оздоев Полоз Новосельцев и другие? Неужели нельзя взять ТТД, показатели по скорости и т.д. за год и создать путнюю сборную.? Хочу ошибиться но по моему не светит нам.
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