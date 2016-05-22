Дзагоев не сыграет на Евро. Ещенко избили. Дайджест событий дня

У Дзагоева обнаружена травма

Один из лучших игроков минувшего сезона и едва ли не главная надежда сборной России не сможет сыграть на Чемпионате Европы. После матча с «Рубином» у Алана был обнаружен внутрисуставной перелом второй плюсневой кости. Восстановиться до начала турнира он точно не успеет. Вместо Дзагоева в сборную вызван Дмитрий Торбинский.

На защитника «Динамо» напали неизвестные

Сегодня утром Life.ru сообщил о нападении в центре Москвы на Range Rover, за рулем которого находился Андрей Ещенко. Футболист остановился на площади Никитских Ворот, после чего был атакован неизвестными. Избиение началось прямо в салоне машины, а продолжилось на улице. Однако позже Андрей опроверг информацию, заявив, что весь день находится дома.

Вылет «Динамо» – хорошо или плохо? Объясняем на гифках из «Спанч Боба»

Слуцкий объяснил, почему серебряные призеры РФПЛ не вписываются в сборную

После вчерашнего оглашения расширенного списка национальной команды к Евро многие были возмущены отсутствием в нем игроков «Ростова». Сегодня Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию, объяснив, что одного удачного сезона мало для участия в турнире такого уровня. Также главный тренер сборной заявил, что ведущую роль в успехе ростовчан сыграл Бердыев и легионеры команды.

Бердыев продлит контракт с «Ростовом», в случае погашения руководством долгов

Переговоры о продлении соглашения с тренером начались уже сегодня. Как сообщается, Курбан Бекиевич хочет остаться в команде, но с одним условием – руководство погасит долги перед всеми работниками клуба. Окончательное решение специалист озвучит в 27 мая.

Ростовчане узнали потенциальных соперников по квалификационному раунду ЛЧ

Не волнуйтесь: это последняя новость о «Ростове» на сегодня. Но не менее важная, чем две предыдущих. Серебряные призеры чемпионата узнали своих соперников по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Желто-синие, очевидно, попали в число насеянных, а потому им могут достаться: «Аякс», «Фенербахче», «Спарта» или «Андерлехт», также занявшие вторые строчки в своих чемпионатах. В данном списке нет украинского «Шахтера», входящего в число сеянных. Дело в том, что их с ростовчанами при жеребьевке, по понятным причинам, разведут.

Лига чемпионов на Дону. Станет ли «Ростов» чемпионом России?

Юрий Семин возглавит «Динамо» в ФНЛ

Бело-голубые уже всерьез взялись за стратегию спасения из первого дивизиона. В частности, появилась информация о том, что клуб вскоре возглавит сам Юрий Семин, отдавший «Динамо» несколько лет игроцкой карьеры. Контракт прославленный специалист подпишет уже 25-го мая. Юрий Павлович отдыхал от футбола восемь месяцев после увольнения из «Анжи». Посмотрим, справится ли 69-летний специалист с еще более трудной задачей. Будет увлекательно – даже не сомневайтесь.

Ван Гаал намекнул на увольнение

Официально об увольнении голландца с поста тренера «Манчестер Юнайтед» объявлено пока не было. Однако британская пресса не сомневается, что это лишь вопрос времени. Сам Луи подтвердил слухи, произнеся на раздаче автографов фразу «Все кончено». Хотя клуб пока и не выступал с официальным заявлением, но двусмысленно трактовать подобную фразу сложно.

ЦСКА и «Спартак» нацелились на полузащитника «Фиорентины»

Речь о хорвате Милане Баделе – игроке обоймы «фиалок». Недавно он заявил о желании покинуть клуб, что взбудоражило сразу несколько европейских команда. Помимо москвичей на Баделя также ведут охоту итальянцы – «Наполи» и «Рома». Чье же предложение окажется лучшим?

«Рубин» нашел себе нового тренера

Коуча «Малаги» Хави Грасию всю неделю сватали в казанский клуб, и вот, похоже, эпопея закончена. Испанское издание Cope сообщает, что специалист уже попрощался с «анчоусами» и направился в Россию. Известна и его зарплата, которая составит четыре миллиона евро. Контракт будет подписан на четыре года.

Зинченко не станет продлевать контракт с «Уфой»

Весь год ходят слухи о трансфере талантливого полузащитника уфимцев в один из европейских клубов. Будучи в курсе интереса к его персоне, Александр решил не продлевать контракт, который истекает летом. Таким образом, совсем скоро Зинченко станет свободным агентом и сможет беспрепятственно уехать хоть в «Манчестер Сити», хоть в «Боруссию», если их интерес к игроку не остыл.

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