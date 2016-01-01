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    Жемалетдинов: «У молодого тренера не поборолся, закроет на это глаза. Не поборешься у Семина, прилетит»

    Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал, в чем разница между молодыми тренерами и тренерами старой школы и сравнил Юрия Семина с экс-главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым, под руководством которого он выступал в казанском клубе с 2016-го по 2018 год.

    «Сходство в том, что у них одна школа – старая, когда нужно больше физики, больше тактики, больше единоборств. Потому что, более молодые тренеры, допустим, Хави Грасия, у них больше передач, больше владения мячом. На единоборства он сильно акцент не ставил. Даже если не будешь бороться с кем-то, он на это глаза закроет и все. А если ты не поборешься у Юрия Павловича, тебе сразу прилетит.

    А разница… Это примерно два одинаковых тренера, самых лучших в России», – сказал Жемалетдинов.

    • В прошлом сезоне 22-летний футболист провел за «Локомотив» 22 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: YouTube-канал «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2187

      TOL47 12 минут назад

      Вот без волшебного пинка, что совсем никак нельзя выполнять работу, или еще играть не начал , а уже ищем как шлангом прикунуться

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