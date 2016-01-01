Жемалетдинов: «У молодого тренера не поборолся, закроет на это глаза. Не поборешься у Семина, прилетит»

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал, в чем разница между молодыми тренерами и тренерами старой школы и сравнил Юрия Семина с экс-главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым, под руководством которого он выступал в казанском клубе с 2016-го по 2018 год.

«Сходство в том, что у них одна школа – старая, когда нужно больше физики, больше тактики, больше единоборств. Потому что, более молодые тренеры, допустим, Хави Грасия, у них больше передач, больше владения мячом. На единоборства он сильно акцент не ставил. Даже если не будешь бороться с кем-то, он на это глаза закроет и все. А если ты не поборешься у Юрия Павловича, тебе сразу прилетит.

А разница… Это примерно два одинаковых тренера, самых лучших в России», – сказал Жемалетдинов.