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    Экс-тренер «Рубина» выдвинут на звание лучшего в АПЛ по итогам августа

    Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия, который с января этого года работает в «Уотфорде», претендует на звание лучшего тренера английской Премьер-лиги по итогам августа.

    Под руководством испанца команда одержала четыре победы в четырех матчах. «Уотфорд» занимает третье место в турнирной таблице.

    Полный список номинантов выглядит следующим образом:

    Хави Грасия («Уотфорд», 4 победы в 4 матчах);

    Юрген Клопп («Ливерпуль», 4 победы в 4 матчах);

    Маурицио Сарри («Челси», 4 победы в 4 матчах);

    Маурисио Покеттино («Тоттенхэм», 3 победы и 1 поражение в 4 матчах).

    Источник: АПЛ

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    03.09.2018 11:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 сентября 2018, 14:50


      Насколько уровень футбола в РПЛ выше чем в АПЛ, лучшие там не тянут у нас.)))))

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 3 сентября 2018, 13:41

      Грасия или Гарсия ?Определитесь

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 сентября 2018, 11:48

      А в Казани не зашло т.к в руководстве были одни отмывальщики и осваиватели бабла.

      4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 11:20

      Туда ему и дорога.

      0
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