Экс-тренер «Рубина» выдвинут на звание лучшего в АПЛ по итогам августа

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия, который с января этого года работает в «Уотфорде», претендует на звание лучшего тренера английской Премьер-лиги по итогам августа.
Под руководством испанца команда одержала четыре победы в четырех матчах. «Уотфорд» занимает третье место в турнирной таблице.
Полный список номинантов выглядит следующим образом:
Хави Грасия («Уотфорд», 4 победы в 4 матчах);
Юрген Клопп («Ливерпуль», 4 победы в 4 матчах);
Маурицио Сарри («Челси», 4 победы в 4 матчах);
Маурисио Покеттино («Тоттенхэм», 3 победы и 1 поражение в 4 матчах).
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Источник: АПЛ