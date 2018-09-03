Экс-тренер «Рубина» выдвинут на звание лучшего в АПЛ по итогам августа

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия, который с января этого года работает в «Уотфорде», претендует на звание лучшего тренера английской Премьер-лиги по итогам августа.

Под руководством испанца команда одержала четыре победы в четырех матчах. «Уотфорд» занимает третье место в турнирной таблице.

Полный список номинантов выглядит следующим образом:

Хави Грасия («Уотфорд», 4 победы в 4 матчах);

Юрген Клопп («Ливерпуль», 4 победы в 4 матчах);

Маурицио Сарри («Челси», 4 победы в 4 матчах);

Маурисио Покеттино («Тоттенхэм», 3 победы и 1 поражение в 4 матчах).