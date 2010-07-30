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Роберто Манчини
Новости
Роберто Манчини - новости
Италия
Италия
27 ноября 1964 (61)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Манчини оценил первую победу Италии после своего возвращения
29 сентября
Манчини отреагировал на ситуацию с «Манчестер Сити»
27 сентября
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
27 сентября
4
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
25 сентября
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
Дзюба назвал самого необычного тренера «Зенита»: «Половину игроков не знал»
30 июля
10
Фото
Манчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
Корнеев – о Манчини: «Футбольный делец опять всплыл, с ним Италия не выйдет на ЧМ»
29 июля
5
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Фото
⚡ Италия назначила нового главного тренера сборной
28 июля
5
В Италии определились с новым главным тренером сборной
28 июля
1
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
Гвардиола и еще несколько тренеров – в шорт-листе сборной Италии
13 июля
Экс-тренер «Зенита» Манчини остался без клуба
13 июня
Экс-тренер «Зенита» выиграл национальный чемпионат
14 апреля
1
Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Италии
2 апреля
4
Нобоа – о Манчини в «Зените»: «Никто не воспринимал его как главного тренера»
28 февраля
1
Клаудиньо недоволен своим положением в «Аль-Садде»: подробности
16 февраля
7
Фото
Катарский «Аль-Садд» назначил экс-тренера «Зенита»
2025.11.13 15:49
1
Экс-тренер «Зенита» возглавит команду Клаудиньо из Катара
2025.11.10 21:47
1
«Ювентус» выбирает между двумя экс-тренерами «Зенита»
2025.10.27 23:51
2
«Ювентус» рассматривает трех тренеров на замену Тудору
2025.10.20 16:48
1
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Манчестер Юнайтед»
2025.10.17 21:21
2
Манчини рассказал, чем ему запомнилась работа в «Зените»
2025.10.11 20:19
1
В «Спартаке» приняли решение по Манчини
2025.08.15 08:54
10
Манчини может возглавить «Спартак»
2025.08.14 13:35
19
Семшов объяснил, почему «Зениту» не нужно приглашать Манчини или Спаллетти
2025.08.14 12:20
3
Буффон заблокировал назначение Моуринью в сборную Италии
2025.06.20 21:56
2
Раньери предложил «Роме» шесть тренеров
2025.04.10 22:10
1
1
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3
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Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
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Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
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Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
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