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Роберто Манчини
Материалы
Роберто Манчини - материалы
Италия
Италия
27 ноября 1964 (61)
Тренер
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Публикации
Лучшие бомбардиры в истории РПЛ – в рейтинге есть один действующий игрок российского чемпионата
Кто забил больше – Кержаков, Веретенников или Дзюба?
10.07.2024 21:00
7
До сборной Италии Манчини провалился в «Зените». 100 млн расходов, критика игроков и фраза «это вообще не тренер» от Дзюбы
Потерял мотивацию еще задолго до конца сезона.
02.07.2021 16:58
Раньше сборные были раскрепощенные и зрелищные, а Италия – зажатая и прагматичная. Теперь все наоборот!
Манчини подражает Сарри.
12.06.2021 00:39
3
Тимощук − волосы, иконы, вегетарианство, покер, счастливые кроссовки. Большое интервью
Много историй о культуре и жизни.
18.01.2021 11:25
Кокорин провел лучший матч за «Спартак», но остается без голов с игры. Что мешает забивать?
Неудобная позиция, травмы или слишком мало времени прошло.
29.11.2020 23:20
9
Манчини уходит из «Зенита». Ему ничего не заплатят
Единственный достойный поступок итальянца в России.
13.05.2018 13:15
24
«Голы у нас забивает только Саша Кокорин». Как Манчини критикует своих игроков
Футболистам «Зенита» слишком достается от тренера даже в прессе.
15.04.2018 10:05
14
Манчини позорит «Зенит». И он точно уйдет
Рассказываем, почему невероятное путешествие итальянца в России скоро завершится.
29.03.2018 19:00
56
Что происходит с Олегом Шатовым? Мы его теряем
Похоже, «Зенит» уничтожает большого таланта.
19.12.2017 08:00
37
Манчини пора выгонять из «Зенита». Только это спасет клуб
Итальянский тренер идет в России по пути Луческу.
28.11.2017 07:40
72
Почему «Зенит» сейчас – лучший клуб России. И дело не в очках
Полные трибуны, сильные футболисты и смешные твиты.
03.10.2017 12:00
25
«Зенит» легко обыграл «Реал Сосьедад». Выиграют Лигу Европы?
Даже грозные испанцы для команды Манчини не соперники.
28.09.2017 21:50
43
Как не запутаться в трансферах «Зенита»? Давайте разбираться
«Бомбардир» отвечает на главные вопросы о самой активной команде России этого лета, которая сначала забрала себе пол-«Ростова», а теперь добавляет туда отряд аргентинцев.
08.08.2017 12:00
9
Что президент Фурсенко сделал в «Зените» за две недели
«Зенит» пробует исправиться за прошлый сезон и вновь заявляет о своих амбициях. «Бомбардир» вкратце рассказывает о том, что сделал за пару недель его новый президент.
15.06.2017 11:00
12
Медведев – в «Локомотиве», Андре Силва – в «Милане». Дайджест событий дня
Аршавина могут взять на ЧМ-2018. «Локомотив» подписал Медведева. «Милан» оформил трансфер Андре Силвы. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12.06.2017 20:00
3
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«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
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